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Templar DAO 价格 (TEM)

USD

Templar DAO (TEM) 实时价格图表

$2.29
$2.29$2.29
-3.10%(1D)

今天 Templar DAO (TEM) 的价格

今天 Templar DAO (TEM) 的实时价格为 2.29 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。TEM 兑换 USD 的价格为实时更新。
Templar DAO 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.57K USD
- Templar DAO 当天价格变化为 -3.11%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Templar DAO (TEM) 价格表现 USD

今天内，Templar DAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.073541406392006
在过去30天内，Templar DAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1925933510
在过去60天内，Templar DAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2336915230
在过去90天内，Templar DAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.111735806320011

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.073541406392006-3.11%
30天$ -0.1925933510-8.41%
60天$ -0.2336915230-10.20%
90天$ -0.111735806320011-4.65%

Templar DAO (TEM) 价格分析

Templar DAO 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 2.28
$ 2.28$ 2.28

$ 2.37
$ 2.37$ 2.37

$ 2,076.92
$ 2,076.92$ 2,076.92

+0.05%

-3.11%

+9.89%

Templar DAO (TEM) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.57K
$ 1.57K$ 1.57K

0.00
0.00 0.00

什么是Templar DAO (TEM)

Templar DAO is The Protocol-Owned Liquidity (POL) in DeFi 2.0 launch on Binance Smart Chain (BSC). The protocol is powered by the TEM token, which is backed by a basket of assets like BUSD, LPs, etc. in the Templar treasury giving it an intrinsic value that it cannot fall below. Templar also introduces economic and game-theoretic dynamics into the market through staking and minting.

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Templar DAO (TEM) 资源

官网

大家还在问：关于 Templar DAO (TEM) 的其他问题

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TEM 兑换为当地货币

1 TEM 兑换 AUD
A$3.5953
1 TEM 兑换 GBP
1.8091
1 TEM 兑换 EUR
2.1755
1 TEM 兑换 USD
$2.29
1 TEM 兑换 MYR
RM10.1447
1 TEM 兑换 TRY
82.9438
1 TEM 兑换 JPY
¥348.8128
1 TEM 兑换 RUB
208.5274
1 TEM 兑换 INR
198.4743
1 TEM 兑换 IDR
Rp36,935.4787
1 TEM 兑换 PHP
132.2475
1 TEM 兑换 EGP
￡E.115.8511
1 TEM 兑换 BRL
R$13.053
1 TEM 兑换 CAD
C$3.2289
1 TEM 兑换 BDT
277.5022
1 TEM 兑换 NGN
3,464.4265
1 TEM 兑换 UAH
95.035
1 TEM 兑换 VES
Bs139.69
1 TEM 兑换 PKR
Rs639.4825
1 TEM 兑换 KZT
1,135.3362
1 TEM 兑换 THB
฿77.1959
1 TEM 兑换 TWD
NT$74.8372
1 TEM 兑换 CHF
Fr2.0381
1 TEM 兑换 HKD
HK$17.8162
1 TEM 兑换 MAD
.د.م22.7855