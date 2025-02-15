Templar DAO 价格 (TEM)
今天 Templar DAO (TEM) 的实时价格为 2.29 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。TEM 兑换 USD 的价格为实时更新。
Templar DAO 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.57K USD
- Templar DAO 当天价格变化为 -3.11%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Templar DAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.073541406392006。
在过去30天内，Templar DAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1925933510。
在过去60天内，Templar DAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2336915230。
在过去90天内，Templar DAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.111735806320011。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.073541406392006
|-3.11%
|30天
|$ -0.1925933510
|-8.41%
|60天
|$ -0.2336915230
|-10.20%
|90天
|$ -0.111735806320011
|-4.65%
Templar DAO 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.05%
-3.11%
+9.89%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Templar DAO is The Protocol-Owned Liquidity (POL) in DeFi 2.0 launch on Binance Smart Chain (BSC). The protocol is powered by the TEM token, which is backed by a basket of assets like BUSD, LPs, etc. in the Templar treasury giving it an intrinsic value that it cannot fall below. Templar also introduces economic and game-theoretic dynamics into the market through staking and minting.
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|1 TEM 兑换 AUD
A$3.5953
|1 TEM 兑换 GBP
￡1.8091
|1 TEM 兑换 EUR
€2.1755
|1 TEM 兑换 USD
$2.29
|1 TEM 兑换 MYR
RM10.1447
|1 TEM 兑换 TRY
₺82.9438
|1 TEM 兑换 JPY
¥348.8128
|1 TEM 兑换 RUB
₽208.5274
|1 TEM 兑换 INR
₹198.4743
|1 TEM 兑换 IDR
Rp36,935.4787
|1 TEM 兑换 PHP
₱132.2475
|1 TEM 兑换 EGP
￡E.115.8511
|1 TEM 兑换 BRL
R$13.053
|1 TEM 兑换 CAD
C$3.2289
|1 TEM 兑换 BDT
৳277.5022
|1 TEM 兑换 NGN
₦3,464.4265
|1 TEM 兑换 UAH
₴95.035
|1 TEM 兑换 VES
Bs139.69
|1 TEM 兑换 PKR
Rs639.4825
|1 TEM 兑换 KZT
₸1,135.3362
|1 TEM 兑换 THB
฿77.1959
|1 TEM 兑换 TWD
NT$74.8372
|1 TEM 兑换 CHF
Fr2.0381
|1 TEM 兑换 HKD
HK$17.8162
|1 TEM 兑换 MAD
.د.م22.7855