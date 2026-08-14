Telcoin MXN 今日价格

Telcoin MXN (EMXN) 今日实时价格为 $ 0.058761，过去 24 小时内变化了 0.21%。当前 EMXN 兑 USD 的汇率为 $ 0.058761 每 EMXN。

Telcoin MXN 目前市值在 $ 134,195 排名第 #-，流通供应量为 2.28M EMXN。过去 24 小时内，EMXN 的交易价格在 $ 0.058542（低点）和 $ 0.058804（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.128844，而历史最低价为 $ 0.04540281。

短期表现方面，EMXN 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +2.09%。过去一天，总交易量达到 $ 13.18K。

Telcoin MXN（EMXN）市场信息

市值 $ 134.20K$ 134.20K $ 134.20K 成交量（24H） $ 13.18K$ 13.18K $ 13.18K 完全稀释市值 $ 134.20K$ 134.20K $ 134.20K 流通量 2.28M 2.28M 2.28M 总供应量 2,283,737.247837 2,283,737.247837 2,283,737.247837

Telcoin MXN 的当前市值为 $ 134.20K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 13.18K。EMXN 的流通量为 2.28M，总供应量是 2283737.247837，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 134.20K。