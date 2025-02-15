Tegro 价格 (TGR)
今天 Tegro (TGR) 的实时价格为 0.01594834 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。TGR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Tegro 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 5.75K USD
- Tegro 当天价格变化为 +0.06%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Tegro 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Tegro 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000108018。
在过去60天内，Tegro 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000055787。
在过去90天内，Tegro 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.000011264733813887。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+0.06%
|30天
|$ +0.0000108018
|+0.07%
|60天
|$ +0.0000055787
|+0.03%
|90天
|$ +0.000011264733813887
|+0.07%
Tegro 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.04%
+0.06%
+0.05%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
TGR is a Tegro jetton (token) built on the BEP20 blockchain and intended for stimulating liquidity providers, governing the protocol and accumulating rewards for staking in DEX Tegro Finance on the TON blockchain. A token for paying for services, buying goods through the Tegro Money payment system.
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|1 TGR 兑换 AUD
A$0.0250388938
|1 TGR 兑换 GBP
￡0.0125991886
|1 TGR 兑换 EUR
€0.015150923
|1 TGR 兑换 USD
$0.01594834
|1 TGR 兑换 MYR
RM0.0706511462
|1 TGR 兑换 TRY
₺0.5776488748
|1 TGR 兑换 JPY
¥2.4292511488
|1 TGR 兑换 RUB
₽1.4522558404
|1 TGR 兑换 INR
₹1.3822426278
|1 TGR 兑换 IDR
Rp257.2312543102
|1 TGR 兑换 PHP
₱0.921016635
|1 TGR 兑换 EGP
￡E.0.8068265206
|1 TGR 兑换 BRL
R$0.090905538
|1 TGR 兑换 CAD
C$0.0224871594
|1 TGR 兑换 BDT
৳1.9326198412
|1 TGR 兑换 NGN
₦24.127446169
|1 TGR 兑换 UAH
₴0.66185611
|1 TGR 兑换 VES
Bs0.97284874
|1 TGR 兑换 PKR
Rs4.453573945
|1 TGR 兑换 KZT
₸7.9068680052
|1 TGR 兑换 THB
฿0.5376185414
|1 TGR 兑换 TWD
NT$0.5211917512
|1 TGR 兑换 CHF
Fr0.0141940226
|1 TGR 兑换 HKD
HK$0.1240780852
|1 TGR 兑换 MAD
.د.م0.158685983