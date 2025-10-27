TeamWater（WATER）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00504707$ 0.00504707 $ 0.00504707 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.47% 涨跌幅（1D） +2.06% 漲跌幅（7D） -16.12% 漲跌幅（7D） -16.12%

TeamWater（WATER）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，WATER 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。WATER 的历史最高价为 $ 0.00504707，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，WATER 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.47%，过去 24 小时内变动为 +2.06%，过去 7 天内累计变动为 -16.12%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

TeamWater（WATER）市场信息

市值 $ 38.56K$ 38.56K $ 38.56K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 38.56K$ 38.56K $ 38.56K 流通量 999.77M 999.77M 999.77M 总供应量 999,765,147.4900883 999,765,147.4900883 999,765,147.4900883

TeamWater 的当前市值为 $ 38.56K, 它过去 24 小时的交易量为 --。WATER 的流通量为 999.77M，总供应量是 999765147.4900883，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 38.56K。