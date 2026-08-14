TBLL xStock 今日价格

TBLL xStock (TBLLX) 今日实时价格为 $ 106.51，过去 24 小时内变化了 1.28%。当前 TBLLX 兑 USD 的汇率为 $ 106.51 每 TBLLX。

TBLL xStock 目前市值在 $ 358,975 排名第 #-，流通供应量为 3.37K TBLLX。过去 24 小时内，TBLLX 的交易价格在 $ 105.07（低点）和 $ 106.52（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 107.23，而历史最低价为 $ 103.99。

短期表现方面，TBLLX 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +0.12%。过去一天，总交易量达到 $ 1.69K。

TBLL xStock（TBLLX）市场信息

市值 $ 358.98K$ 358.98K $ 358.98K 成交量（24H） $ 1.69K$ 1.69K $ 1.69K 完全稀释市值 $ 609.70M$ 609.70M $ 609.70M 流通量 3.37K 3.37K 3.37K 总供应量 5,724,132.232720938 5,724,132.232720938 5,724,132.232720938

TBLL xStock 的当前市值为 $ 358.98K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.69K。TBLLX 的流通量为 3.37K，总供应量是 5724132.232720938，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 609.70M。