TBAG 今日价格

TBAG (TBAG) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.38%。当前 TBAG 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 TBAG。

TBAG 目前市值在 $ 14,641.16 排名第 #-，流通供应量为 231.34M TBAG。过去 24 小时内，TBAG 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00596667，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，TBAG 在过去一小时内波动了 +1.50%，过去7 天内波动了 -11.20%。过去一天，总交易量达到 --。

TBAG（TBAG）市场信息

市值 $ 14.64K$ 14.64K $ 14.64K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 63.29K$ 63.29K $ 63.29K 流通量 231.34M 231.34M 231.34M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

TBAG 的当前市值为 $ 14.64K, 它过去 24 小时的交易量为 --。TBAG 的流通量为 231.34M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 63.29K。