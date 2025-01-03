TaxSolutions AI 价格 (TSAI)
今天 TaxSolutions AI (TSAI) 的实时价格为 0.246248 USD。目前其市值为 $ 246.25K USD。TSAI 兑换 USD 的价格为实时更新。
TaxSolutions AI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.50K USD
- TaxSolutions AI 当天价格变化为 +5.76%
- 其循环供应量为 1.00M USD
在获取 MEXC 上从 TSAI兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 TSAI 价格信息的首选平台。
今天内，TaxSolutions AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01340357。
在过去30天内，TaxSolutions AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0270127161。
在过去60天内，TaxSolutions AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.3346713474。
在过去90天内，TaxSolutions AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.01340357
|+5.76%
|30天
|$ -0.0270127161
|-10.96%
|60天
|$ +0.3346713474
|+135.91%
|90天
|$ 0
|--
TaxSolutions AI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-3.42%
+5.76%
+14.69%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
TaxSolutions.AI is an AI-powered platform designed to simplify DeFi tax reporting. It automates tax calculations by analyzing multi-chain assets and transactions, providing users with instant, accurate tax reports. The platform supports seamless wallet integration, real-time insights, and advanced features like AI-driven tax minimization for premium users. Users can access additional features by upgrading to premium tiers through $TSAI tokens, enabling enhanced reporting, priority support, and exclusive benefits. The project aims to make DeFi tax compliance effortless and accessible for individuals and accountants alike.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 TSAI 兑换 AUD
A$0.39645928
|1 TSAI 兑换 GBP
￡0.1969984
|1 TSAI 兑换 EUR
€0.23886056
|1 TSAI 兑换 USD
$0.246248
|1 TSAI 兑换 MYR
RM1.10072856
|1 TSAI 兑换 TRY
₺8.69994184
|1 TSAI 兑换 JPY
¥38.75451024
|1 TSAI 兑换 RUB
₽27.333528
|1 TSAI 兑换 INR
₹21.12069096
|1 TSAI 兑换 IDR
Rp3,971.74137944
|1 TSAI 兑换 PHP
₱14.28730896
|1 TSAI 兑换 EGP
￡E.12.49954848
|1 TSAI 兑换 BRL
R$1.52181264
|1 TSAI 兑换 CAD
C$0.35459712
|1 TSAI 兑换 BDT
৳29.426636
|1 TSAI 兑换 NGN
₦380.59844632
|1 TSAI 兑换 UAH
₴10.36950328
|1 TSAI 兑换 VES
Bs12.558648
|1 TSAI 兑换 PKR
Rs68.6293176
|1 TSAI 兑换 KZT
₸129.26296264
|1 TSAI 兑换 THB
฿8.46846872
|1 TSAI 兑换 TWD
NT$8.10402168
|1 TSAI 兑换 CHF
Fr0.22408568
|1 TSAI 兑换 HKD
HK$1.91334696
|1 TSAI 兑换 MAD
.د.م2.48956728