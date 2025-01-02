Tarot 价格 (TAROT)
今天 Tarot (TAROT) 的实时价格为 0.221796 USD。目前其市值为 $ 14.57M USD。TAROT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Tarot 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 311.74K USD
- Tarot 当天价格变化为 +8.64%
- 其循环供应量为 65.74M USD
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今天内，Tarot 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01763438。
在过去30天内，Tarot 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0367505325。
在过去60天内，Tarot 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0078492939。
在过去90天内，Tarot 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0678429615539307。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.01763438
|+8.64%
|30天
|$ -0.0367505325
|-16.56%
|60天
|$ -0.0078492939
|-3.53%
|90天
|$ -0.0678429615539307
|-23.42%
Tarot 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.42%
+8.64%
-2.81%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 TAROT 兑换 AUD
A$0.35709156
|1 TAROT 兑换 GBP
￡0.1774368
|1 TAROT 兑换 EUR
€0.21292416
|1 TAROT 兑换 USD
$0.221796
|1 TAROT 兑换 MYR
RM0.99142812
|1 TAROT 兑换 TRY
₺7.83161676
|1 TAROT 兑换 JPY
¥34.8330618
|1 TAROT 兑换 RUB
₽24.730254
|1 TAROT 兑换 INR
₹19.019007
|1 TAROT 兑换 IDR
Rp3,577.35433788
|1 TAROT 兑换 PHP
₱12.83977044
|1 TAROT 兑换 EGP
￡E.11.256147
|1 TAROT 兑换 BRL
R$1.37735316
|1 TAROT 兑换 CAD
C$0.31938624
|1 TAROT 兑换 BDT
৳26.504622
|1 TAROT 兑换 NGN
₦342.80567964
|1 TAROT 兑换 UAH
₴9.33982956
|1 TAROT 兑换 VES
Bs11.311596
|1 TAROT 兑换 PKR
Rs61.8145452
|1 TAROT 兑换 KZT
₸116.42737428
|1 TAROT 兑换 THB
฿7.60094892
|1 TAROT 兑换 TWD
NT$7.29487044
|1 TAROT 兑换 CHF
Fr0.1996164
|1 TAROT 兑换 HKD
HK$1.72335492
|1 TAROT 兑换 MAD
.د.م2.24235756