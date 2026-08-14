Tardimals 今日价格

Tardimals (TARDIMALS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 57.87%。当前 TARDIMALS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 TARDIMALS。

Tardimals 目前市值在 $ 19,506.06 排名第 #-，流通供应量为 957.29M TARDIMALS。过去 24 小时内，TARDIMALS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，TARDIMALS 在过去一小时内波动了 -1.57%，过去7 天内波动了 -79.38%。过去一天，总交易量达到 --。

Tardimals（TARDIMALS）市场信息

市值 $ 19.51K$ 19.51K $ 19.51K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 19.51K$ 19.51K $ 19.51K 流通量 957.29M 957.29M 957.29M 总供应量 957,287,865.144581 957,287,865.144581 957,287,865.144581

Tardimals 的当前市值为 $ 19.51K, 它过去 24 小时的交易量为 --。TARDIMALS 的流通量为 957.29M，总供应量是 957287865.144581，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 19.51K。