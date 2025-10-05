Tardigrades Cult（TARD）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00016939$ 0.00016939 $ 0.00016939 最低价 $ 0.00000647$ 0.00000647 $ 0.00000647 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -1.14% 漲跌幅（7D） -1.14%

Tardigrades Cult（TARD）当前实时价格为 $0.0000069。过去 24 小时内，TARD 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。TARD 的历史最高价为 $ 0.00016939，历史最低价为 $ 0.00000647。

从短期表现来看，TARD 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 -1.14%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Tardigrades Cult（TARD）市场信息

市值 $ 6.86K$ 6.86K $ 6.86K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 6.86K$ 6.86K $ 6.86K 流通量 993.38M 993.38M 993.38M 总供应量 993,378,320.494602 993,378,320.494602 993,378,320.494602

Tardigrades Cult 的当前市值为 $ 6.86K, 它过去 24 小时的交易量为 --。TARD 的流通量为 993.38M，总供应量是 993378320.494602，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.86K。