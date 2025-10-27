Tapestry AI（TAPS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00008657 24H最高价 $ 0.00009555 历史最高 $ 0.00090307 最低价 $ 0.00007287 涨跌幅（1H） -0.24% 涨跌幅（1D） +10.03% 漲跌幅（7D） +11.03%

Tapestry AI（TAPS）当前实时价格为 $0.00009532。过去 24 小时内，TAPS 的交易价格在 $ 0.00008657 至 $ 0.00009555 之间波动，市场活跃度显著。TAPS 的历史最高价为 $ 0.00090307，历史最低价为 $ 0.00007287。

从短期表现来看，TAPS 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.24%，过去 24 小时内变动为 +10.03%，过去 7 天内累计变动为 +11.03%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Tapestry AI（TAPS）市场信息

市值 $ 47.90K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 95.32K 流通量 502.55M 总供应量 999,982,081.29291

Tapestry AI 的当前市值为 $ 47.90K, 它过去 24 小时的交易量为 --。TAPS 的流通量为 502.55M，总供应量是 999982081.29291，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 95.32K。