Taoillium（SN109）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.750635 $ 0.750635 $ 0.750635 24H最低价 $ 0.827381 $ 0.827381 $ 0.827381 24H最高价 24H最低价 $ 0.750635$ 0.750635 $ 0.750635 24H最高价 $ 0.827381$ 0.827381 $ 0.827381 历史最高 $ 1.046$ 1.046 $ 1.046 最低价 $ 0.344796$ 0.344796 $ 0.344796 涨跌幅（1H） +0.52% 涨跌幅（1D） +2.44% 漲跌幅（7D） -2.40% 漲跌幅（7D） -2.40%

Taoillium（SN109）当前实时价格为 $0.786589。过去 24 小时内，SN109 的交易价格在 $ 0.750635 至 $ 0.827381 之间波动，市场活跃度显著。SN109 的历史最高价为 $ 1.046，历史最低价为 $ 0.344796。

从短期表现来看，SN109 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.52%，过去 24 小时内变动为 +2.44%，过去 7 天内累计变动为 -2.40%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Taoillium（SN109）市场信息

市值 $ 984.09K$ 984.09K $ 984.09K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 984.09K$ 984.09K $ 984.09K 流通量 1.26M 1.26M 1.26M 总供应量 1,258,288.438844975 1,258,288.438844975 1,258,288.438844975

Taoillium 的当前市值为 $ 984.09K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SN109 的流通量为 1.26M，总供应量是 1258288.438844975，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 984.09K。