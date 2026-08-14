TALO AIRDROP 今日价格

TALO AIRDROP (TALO) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0,00%。当前 TALO 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 TALO。

TALO AIRDROP 目前市值在 $ 20.055 排名第 #-，流通供应量为 99,90B TALO。过去 24 小时内，TALO 的交易价格在 $ 0,0（低点）和 $ 0,0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,252473，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，TALO 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 %0,00。过去一天，总交易量达到 --。

TALO AIRDROP（TALO）市场信息

市值 $ 20,06K$ 20,06K $ 20,06K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 20,08K$ 20,08K $ 20,08K 流通量 99,90B 99,90B 99,90B 总供应量 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0

TALO AIRDROP 的当前市值为 $ 20,06K, 它过去 24 小时的交易量为 --。TALO 的流通量为 99,90B，总供应量是 100000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 20,08K。