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Talken 价格 (TALK)

USD

Talken (TALK) 实时价格图表

$0.02154842
$0.02154842$0.02154842
+4.40%(1D)

今天 Talken (TALK) 的价格

今天 Talken (TALK) 的实时价格为 0.02154842 USD。目前其市值为 $ 4.43M USD。TALK 兑换 USD 的价格为实时更新。
Talken 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 552.52K USD
- Talken 当天价格变化为 +4.44%
- 其循环供应量为 203.14M USD

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Talken (TALK) 价格表现 USD

今天内，Talken 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0009159
在过去30天内，Talken 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0062528601
在过去60天内，Talken 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0060081843
在过去90天内，Talken 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.015094468008464394

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.0009159+4.44%
30天$ -0.0062528601-29.01%
60天$ -0.0060081843-27.88%
90天$ -0.015094468008464394-41.19%

Talken (TALK) 价格分析

Talken 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.02002096
$ 0.02002096$ 0.02002096

$ 0.0223596
$ 0.0223596$ 0.0223596

$ 3.6
$ 3.6$ 3.6

-1.77%

+4.44%

-2.85%

Talken (TALK) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 4.43M
$ 4.43M$ 4.43M

$ 552.52K
$ 552.52K$ 552.52K

203.14M
203.14M 203.14M

什么是Talken (TALK)

Token is used for NFT wallet and marketplace

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Talken (TALK) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Talken (TALK) 的其他问题

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TALK 兑换为当地货币

1 TALK 兑换 AUD
A$0.0346929562
1 TALK 兑换 GBP
0.017238736
1 TALK 兑换 EUR
0.0206864832
1 TALK 兑换 USD
$0.02154842
1 TALK 兑换 MYR
RM0.0963214374
1 TALK 兑换 TRY
0.7608747102
1 TALK 兑换 JPY
¥3.3848258136
1 TALK 兑换 RUB
2.4024333458
1 TALK 兑换 INR
1.847777015
1 TALK 兑换 IDR
Rp347.5551126326
1 TALK 兑换 PHP
1.2474380338
1 TALK 兑换 EGP
￡E.1.093582315
1 TALK 兑换 BRL
R$0.1338156882
1 TALK 兑换 CAD
C$0.0310297248
1 TALK 兑换 BDT
2.57503619
1 TALK 兑换 NGN
33.3050224678
1 TALK 兑换 UAH
0.9074039662
1 TALK 兑换 VES
Bs1.09896942
1 TALK 兑换 PKR
Rs6.005544654
1 TALK 兑换 KZT
11.3114121106
1 TALK 兑换 THB
฿0.7384643534
1 TALK 兑换 TWD
NT$0.7087275338
1 TALK 兑换 CHF
Fr0.019393578
1 TALK 兑换 HKD
HK$0.1674312234
1 TALK 兑换 MAD
.د.م0.2178545262