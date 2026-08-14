Talisman 今日价格

Talisman (SEEK) 今日实时价格为 $ 0.00928638，过去 24 小时内变化了 0.03%。当前 SEEK 兑 USD 的汇率为 $ 0.00928638 每 SEEK。

Talisman 目前市值在 $ 83,792 排名第 #-，流通供应量为 9.02M SEEK。过去 24 小时内，SEEK 的交易价格在 $ 0.00928628（低点）和 $ 0.00929544（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.4532，而历史最低价为 $ 0.00928603。

短期表现方面，SEEK 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 -2.01%。过去一天，总交易量达到 $ 1.06。

Talisman（SEEK）市场信息

市值 $ 83.79K$ 83.79K $ 83.79K 成交量（24H） $ 1.06$ 1.06 $ 1.06 完全稀释市值 $ 928.64K$ 928.64K $ 928.64K 流通量 9.02M 9.02M 9.02M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Talisman 的当前市值为 $ 83.79K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.06。SEEK 的流通量为 9.02M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 928.64K。