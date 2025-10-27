Tairon（TAIRO）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00712168 $ 0.00712168 $ 0.00712168 24H最低价 $ 0.00928602 $ 0.00928602 $ 0.00928602 24H最高价 24H最低价 $ 0.00712168$ 0.00712168 $ 0.00712168 24H最高价 $ 0.00928602$ 0.00928602 $ 0.00928602 历史最高 $ 0.258846$ 0.258846 $ 0.258846 最低价 $ 0.0071824$ 0.0071824 $ 0.0071824 涨跌幅（1H） -10.69% 涨跌幅（1D） -15.99% 漲跌幅（7D） -35.84% 漲跌幅（7D） -35.84%

Tairon（TAIRO）当前实时价格为 $0.00709259。过去 24 小时内，TAIRO 的交易价格在 $ 0.00712168 至 $ 0.00928602 之间波动，市场活跃度显著。TAIRO 的历史最高价为 $ 0.258846，历史最低价为 $ 0.0071824。

从短期表现来看，TAIRO 在过去 1 小时内的价格变动为 -10.69%，过去 24 小时内变动为 -15.99%，过去 7 天内累计变动为 -35.84%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Tairon（TAIRO）市场信息

市值 $ 354.63K$ 354.63K $ 354.63K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 709.26K$ 709.26K $ 709.26K 流通量 50.00M 50.00M 50.00M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Tairon 的当前市值为 $ 354.63K, 它过去 24 小时的交易量为 --。TAIRO 的流通量为 50.00M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 709.26K。