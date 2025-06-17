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TAIKAI 价格 (TKAI)

USD

TAIKAI (TKAI) 实时价格图表

$0.00240847
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+0.10%(1D)

今天 TAIKAI (TKAI) 的价格

今天 TAIKAI (TKAI) 的实时价格为 0.00240847 USD。目前其市值为 $ 208.13K USD。TKAI 兑换 USD 的价格为实时更新。
TAIKAI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- TAIKAI 当天价格变化为 +0.20%
- 其循环供应量为 86.42M USD

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TAIKAI (TKAI) 价格表现 USD

今天内，TAIKAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，TAIKAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000334201
在过去60天内，TAIKAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000803875
在过去90天内，TAIKAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.001660527492660744

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+0.20%
30天$ -0.0000334201-1.38%
60天$ -0.0000803875-3.33%
90天$ -0.001660527492660744-40.80%

TAIKAI (TKAI) 价格分析

TAIKAI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00240368
$ 0.00240368$ 0.00240368

$ 0.00241246
$ 0.00241246$ 0.00241246

$ 0.01122729
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0.00%

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+0.83%

TAIKAI (TKAI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 208.13K
$ 208.13K$ 208.13K

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86.42M
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什么是TAIKAI (TKAI)

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TAIKAI (TKAI) 资源

白皮书
官网

TAIKAI（TKAI）代币经济

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TKAI 兑换为当地货币

1 TKAI 兑换 VND
63.37888805
1 TKAI 兑换 AUD
A$0.0036608744
1 TKAI 兑换 GBP
0.0017581831
1 TKAI 兑换 EUR
0.0020712842
1 TKAI 兑换 USD
$0.00240847
1 TKAI 兑换 MYR
RM0.0102119128
1 TKAI 兑换 TRY
0.0948455486
1 TKAI 兑换 JPY
¥0.348023915
1 TKAI 兑换 RUB
0.188824048
1 TKAI 兑换 INR
0.2077305375
1 TKAI 兑换 IDR
Rp39.4831084368
1 TKAI 兑换 KRW
3.2857551975
1 TKAI 兑换 PHP
0.1367770113
1 TKAI 兑换 EGP
￡E.0.1207606858
1 TKAI 兑换 BRL
R$0.0132225003
1 TKAI 兑换 CAD
C$0.0032514345
1 TKAI 兑换 BDT
0.2944113728
1 TKAI 兑换 NGN
3.7225071473
1 TKAI 兑换 UAH
0.1000237591
1 TKAI 兑换 VES
Bs0.24566394
1 TKAI 兑换 PKR
Rs0.682078704
1 TKAI 兑换 KZT
1.2344612985
1 TKAI 兑换 THB
฿0.078275275
1 TKAI 兑换 TWD
NT$0.0710739497
1 TKAI 兑换 AED
د.إ0.0088390849
1 TKAI 兑换 CHF
Fr0.0019508607
1 TKAI 兑换 HKD
HK$0.0188824048
1 TKAI 兑换 MAD
.د.م0.021917077
1 TKAI 兑换 MXN
$0.0455923371