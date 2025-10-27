syrupUSDT（SYRUPUSDT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 1.099 $ 1.099 $ 1.099 24H最低价 $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 24H最高价 24H最低价 $ 1.099$ 1.099 $ 1.099 24H最高价 $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 历史最高 $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 最低价 $ 1.093$ 1.093 $ 1.093 涨跌幅（1H） +0.01% 涨跌幅（1D） +0.01% 漲跌幅（7D） +0.17% 漲跌幅（7D） +0.17%

syrupUSDT（SYRUPUSDT）当前实时价格为 $1.1。过去 24 小时内，SYRUPUSDT 的交易价格在 $ 1.099 至 $ 1.1 之间波动，市场活跃度显著。SYRUPUSDT 的历史最高价为 $ 1.11，历史最低价为 $ 1.093。

从短期表现来看，SYRUPUSDT 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.01%，过去 24 小时内变动为 +0.01%，过去 7 天内累计变动为 +0.17%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

syrupUSDT（SYRUPUSDT）市场信息

市值 $ 1.05B$ 1.05B $ 1.05B 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.05B$ 1.05B $ 1.05B 流通量 954.39M 954.39M 954.39M 总供应量 954,388,092.533729 954,388,092.533729 954,388,092.533729

syrupUSDT 的当前市值为 $ 1.05B, 它过去 24 小时的交易量为 --。SYRUPUSDT 的流通量为 954.39M，总供应量是 954388092.533729，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.05B。