Syrup USDC（SYRUPUSDC）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 1.13 24H最高价 $ 1.13 历史最高 $ 1.14 最低价 $ 1.055 涨跌幅（1H） +0.01% 涨跌幅（1D） +0.04% 漲跌幅（7D） +0.14%

Syrup USDC（SYRUPUSDC）当前实时价格为 $1.13。过去 24 小时内，SYRUPUSDC 的交易价格在 $ 1.13 至 $ 1.13 之间波动，市场活跃度显著。SYRUPUSDC 的历史最高价为 $ 1.14，历史最低价为 $ 1.055。

从短期表现来看，SYRUPUSDC 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.01%，过去 24 小时内变动为 +0.04%，过去 7 天内累计变动为 +0.14%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Syrup USDC（SYRUPUSDC）市场信息

市值 $ 1.32B 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 1.32B 流通量 1.16B 总供应量 1,164,344,823.848076

Syrup USDC 的当前市值为 $ 1.32B, 它过去 24 小时的交易量为 --。SYRUPUSDC 的流通量为 1.16B，总供应量是 1164344823.848076，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.32B。