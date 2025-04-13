Syrax AI 价格 (SYRAX)
今天 Syrax AI (SYRAX) 的实时价格为 0.086143 USD。目前其市值为 $ 3.51M USD。SYRAX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Syrax AI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Syrax AI 当天价格变化为 +5.86%
- 其循环供应量为 40.82M USD
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今天内，Syrax AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00477071。
在过去30天内，Syrax AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Syrax AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Syrax AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00477071
|+5.86%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Syrax AI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.86%
+5.86%
+37.01%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Syrax AI is a trading infrastructure platform built for Solana meme coin traders, designed to protect users from scams and insider farming. Our ecosystem includes advanced tools like a Telegram token scanner, AI-powered analysis, and real-time bundle detection. Soon, our all-in-one trading platform will launch, offering fast trading, wallet tracking, sniper insights, and detailed token metrics, all in one place. $SYRAX holders unlock premium features, unlimited scans, reduced fees, and earn a share of platform revenue. Syrax is built for the people, not the grifters, bringing transparency, safety, and real utility to Solana trading.
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|1 SYRAX 兑换 VND
₫2,208.792663
|1 SYRAX 兑换 AUD
A$0.13696737
|1 SYRAX 兑换 GBP
￡0.06546868
|1 SYRAX 兑换 EUR
€0.07580584
|1 SYRAX 兑换 USD
$0.086143
|1 SYRAX 兑换 MYR
RM0.38075206
|1 SYRAX 兑换 TRY
₺3.27860258
|1 SYRAX 兑换 JPY
¥12.36238193
|1 SYRAX 兑换 RUB
₽7.16537474
|1 SYRAX 兑换 INR
₹7.40485228
|1 SYRAX 兑换 IDR
Rp1,435.71609238
|1 SYRAX 兑换 KRW
₩122.36182435
|1 SYRAX 兑换 PHP
₱4.92565674
|1 SYRAX 兑换 EGP
￡E.4.41741304
|1 SYRAX 兑换 BRL
R$0.50479798
|1 SYRAX 兑换 CAD
C$0.11887734
|1 SYRAX 兑换 BDT
৳10.44483875
|1 SYRAX 兑换 NGN
₦136.95186426
|1 SYRAX 兑换 UAH
₴3.55856733
|1 SYRAX 兑换 VES
Bs6.116153
|1 SYRAX 兑换 PKR
Rs24.10194997
|1 SYRAX 兑换 KZT
₸44.42566796
|1 SYRAX 兑换 THB
฿2.88320621
|1 SYRAX 兑换 TWD
NT$2.78844891
|1 SYRAX 兑换 AED
د.إ0.31614481
|1 SYRAX 兑换 CHF
Fr0.06977583
|1 SYRAX 兑换 HKD
HK$0.66760825
|1 SYRAX 兑换 MAD
.د.م0.79940704
|1 SYRAX 兑换 MXN
$1.7487029