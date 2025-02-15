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Sypool 价格 (SYP)

USD

Sypool (SYP) 实时价格图表

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-0.30%(1D)

今天 Sypool (SYP) 的价格

今天 Sypool (SYP) 的实时价格为 0.00026742 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。SYP 兑换 USD 的价格为实时更新。
Sypool 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 39.83K USD
- Sypool 当天价格变化为 -0.20%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Sypool (SYP) 价格表现 USD

今天内，Sypool 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Sypool 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000229274
在过去60天内，Sypool 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000294412
在过去90天内，Sypool 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0005017653492426325

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-0.20%
30天$ -0.0000229274-8.57%
60天$ -0.0000294412-11.00%
90天$ -0.0005017653492426325-65.23%

Sypool (SYP) 价格分析

Sypool 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00026589
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$ 0.16133
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+0.22%

-0.20%

+0.09%

Sypool (SYP) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 39.83K
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什么是Sypool (SYP)

Synthetic Asset Pools Management

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Sypool (SYP) 资源

官网

大家还在问：关于 Sypool (SYP) 的其他问题

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SYP 兑换为当地货币

1 SYP 兑换 AUD
A$0.0004198494
1 SYP 兑换 GBP
0.0002112618
1 SYP 兑换 EUR
0.000254049
1 SYP 兑换 USD
$0.00026742
1 SYP 兑换 MYR
RM0.0011846706
1 SYP 兑换 TRY
0.0096859524
1 SYP 兑换 JPY
¥0.0407334144
1 SYP 兑换 RUB
0.0243512652
1 SYP 兑换 INR
0.0231772914
1 SYP 兑换 IDR
Rp4.3132252026
1 SYP 兑换 PHP
0.015443505
1 SYP 兑换 EGP
￡E.0.0135287778
1 SYP 兑换 BRL
R$0.001524294
1 SYP 兑换 CAD
C$0.0003770622
1 SYP 兑换 BDT
0.0324059556
1 SYP 兑换 NGN
0.404566347
1 SYP 兑换 UAH
0.01109793
1 SYP 兑换 VES
Bs0.01631262
1 SYP 兑换 PKR
Rs0.074677035
1 SYP 兑换 KZT
0.1325814876
1 SYP 兑换 THB
฿0.0090147282
1 SYP 兑换 TWD
NT$0.0087392856
1 SYP 兑换 CHF
Fr0.0002380038
1 SYP 兑换 HKD
HK$0.0020805276
1 SYP 兑换 MAD
.د.م0.002660829