Synthetix sUSD（SUSD）当前实时价格为 $0.997958。过去 24 小时内，SUSD 的交易价格在 $ 0.989167 至 $ 0.998922 之间波动，市场活跃度显著。SUSD 的历史最高价为 $ 2.45，历史最低价为 $ 0.429697。

从短期表现来看，SUSD 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.25%，过去 24 小时内变动为 +0.26%，过去 7 天内累计变动为 +0.30%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Synthetix sUSD 的当前市值为 $ 43.46M, 它过去 24 小时的交易量为 --。SUSD 的流通量为 43.55M，总供应量是 43669981.45028851，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 43.58M。