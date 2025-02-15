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Synthetic Amber 价格 (SAMB)

USD

Synthetic Amber (SAMB) 实时价格图表

$0.00453584
$0.00453584$0.00453584
-7.20%(1D)

今天 Synthetic Amber (SAMB) 的价格

今天 Synthetic Amber (SAMB) 的实时价格为 0.00453538 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。SAMB 兑换 USD 的价格为实时更新。
Synthetic Amber 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 27.51K USD
- Synthetic Amber 当天价格变化为 -6.88%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Synthetic Amber (SAMB) 价格表现 USD

今天内，Synthetic Amber 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000335158412828371
在过去30天内，Synthetic Amber 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0015950691
在过去60天内，Synthetic Amber 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0024676285
在过去90天内，Synthetic Amber 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000335158412828371-6.88%
30天$ -0.0015950691-35.16%
60天$ -0.0024676285-54.40%
90天$ 0--

Synthetic Amber (SAMB) 价格分析

Synthetic Amber 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00453408
$ 0.00453408$ 0.00453408

$ 0.00489264
$ 0.00489264$ 0.00489264

$ 0.01412989
$ 0.01412989$ 0.01412989

-0.79%

-6.88%

+23.91%

Synthetic Amber (SAMB) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 27.51K
$ 27.51K$ 27.51K

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什么是Synthetic Amber (SAMB)

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SAMB 兑换为当地货币

1 SAMB 兑换 AUD
A$0.0071205466
1 SAMB 兑换 GBP
0.0035829502
1 SAMB 兑换 EUR
0.004308611
1 SAMB 兑换 USD
$0.00453538
1 SAMB 兑换 MYR
RM0.0200917334
1 SAMB 兑换 TRY
0.1642714636
1 SAMB 兑换 JPY
¥0.6908290816
1 SAMB 兑换 RUB
0.4129917028
1 SAMB 兑换 INR
0.3930813846
1 SAMB 兑换 IDR
Rp73.1512800814
1 SAMB 兑换 PHP
0.261918195
1 SAMB 兑换 EGP
￡E.0.2294448742
1 SAMB 兑换 BRL
R$0.025851666
1 SAMB 兑换 CAD
C$0.0063948858
1 SAMB 兑换 BDT
0.5495973484
1 SAMB 兑换 NGN
6.861349633
1 SAMB 兑换 UAH
0.18821827
1 SAMB 兑换 VES
Bs0.27665818
1 SAMB 兑换 PKR
Rs1.266504865
1 SAMB 兑换 KZT
2.2485506964
1 SAMB 兑换 THB
฿0.1528876598
1 SAMB 兑换 TWD
NT$0.1482162184
1 SAMB 兑换 CHF
Fr0.0040364882
1 SAMB 兑换 HKD
HK$0.0352852564
1 SAMB 兑换 MAD
.د.م0.045127031