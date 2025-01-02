Synk 价格 (SYNK)
今天 Synk (SYNK) 的实时价格为 0.03874626 USD。目前其市值为 $ 3.87M USD。SYNK 兑换 USD 的价格为实时更新。
Synk 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 76.31K USD
- Synk 当天价格变化为 +19.49%
- 其循环供应量为 100.00M USD
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今天内，Synk 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00631919。
在过去30天内，Synk 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0052510675。
在过去60天内，Synk 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0220512947。
在过去90天内，Synk 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.01997425996814064。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00631919
|+19.49%
|30天
|$ -0.0052510675
|-13.55%
|60天
|$ +0.0220512947
|+56.91%
|90天
|$ -0.01997425996814064
|-34.01%
Synk 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+8.82%
+19.49%
-4.35%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Synk is a next-generation decentralized operating system (DeOS) designed to offer a secure, private, and anonymous environment for users and developers in the Web 3.0 space. By combining state-of-the-art cryptographic technologies with a decentralized infrastructure, Synk ensures that all user activities are protected from third-party interference. The project’s main goal is to empower individuals and organizations to interact in a truly trustless ecosystem, where every action is safeguarded by encryption and decentralization.
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|1 SYNK 兑换 AUD
A$0.0623814786
|1 SYNK 兑换 GBP
￡0.030997008
|1 SYNK 兑换 EUR
€0.0371964096
|1 SYNK 兑换 USD
$0.03874626
|1 SYNK 兑换 MYR
RM0.1731957822
|1 SYNK 兑换 TRY
₺1.3681304406
|1 SYNK 兑换 JPY
¥6.0862625208
|1 SYNK 兑换 RUB
₽4.3198205274
|1 SYNK 兑换 INR
₹3.322491795
|1 SYNK 兑换 IDR
Rp624.9395899278
|1 SYNK 兑换 PHP
₱2.2430209914
|1 SYNK 兑换 EGP
￡E.1.966372695
|1 SYNK 兑换 BRL
R$0.2406142746
|1 SYNK 兑换 CAD
C$0.0557946144
|1 SYNK 兑换 BDT
৳4.63017807
|1 SYNK 兑换 NGN
₦59.8858319934
|1 SYNK 兑换 UAH
₴1.6316050086
|1 SYNK 兑换 VES
Bs1.97605926
|1 SYNK 兑换 PKR
Rs10.798582662
|1 SYNK 兑换 KZT
₸20.3390742618
|1 SYNK 兑换 THB
฿1.3278343302
|1 SYNK 兑换 TWD
NT$1.2743644914
|1 SYNK 兑换 CHF
Fr0.034871634
|1 SYNK 兑换 HKD
HK$0.3010584402
|1 SYNK 兑换 MAD
.د.م0.3917246886