Synatra Staked SOL 价格 (YSOL)
今天 Synatra Staked SOL (YSOL) 的实时价格为 301.04 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。YSOL 兑换 USD 的价格为实时更新。
Synatra Staked SOL 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 5.05K USD
- Synatra Staked SOL 当天价格变化为 -0.77%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Synatra Staked SOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -2.3621698828873。
在过去30天内，Synatra Staked SOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -19.3244198880。
在过去60天内，Synatra Staked SOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -29.1760743040。
在过去90天内，Synatra Staked SOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -9.75697409913405。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -2.3621698828873
|-0.77%
|30天
|$ -19.3244198880
|-6.41%
|60天
|$ -29.1760743040
|-9.69%
|90天
|$ -9.75697409913405
|-3.13%
Synatra Staked SOL 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
-0.77%
-0.91%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Synthetic staking for SOL. Deposit SOL, get ySOL. On the backend automated bots use the SOL to earn yield through NFT collateralized lending.
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|1 YSOL 兑换 AUD
A$472.6328
|1 YSOL 兑换 GBP
￡237.8216
|1 YSOL 兑换 EUR
€285.988
|1 YSOL 兑换 USD
$301.04
|1 YSOL 兑换 MYR
RM1,333.6072
|1 YSOL 兑换 TRY
₺10,903.6688
|1 YSOL 兑换 JPY
¥45,860.4336
|1 YSOL 兑换 RUB
₽27,382.5984
|1 YSOL 兑换 INR
₹26,091.1368
|1 YSOL 兑换 IDR
Rp4,855,483.1912
|1 YSOL 兑换 PHP
₱17,385.06
|1 YSOL 兑换 EGP
￡E.15,229.6136
|1 YSOL 兑换 BRL
R$1,715.928
|1 YSOL 兑换 CAD
C$424.4664
|1 YSOL 兑换 BDT
৳36,470.996
|1 YSOL 兑换 NGN
₦454,741.9928
|1 YSOL 兑换 UAH
₴12,490.1496
|1 YSOL 兑换 VES
Bs18,363.44
|1 YSOL 兑换 PKR
Rs83,782.4424
|1 YSOL 兑换 KZT
₸149,249.6112
|1 YSOL 兑换 THB
฿10,142.0376
|1 YSOL 兑换 TWD
NT$9,837.9872
|1 YSOL 兑换 CHF
Fr267.9256
|1 YSOL 兑换 HKD
HK$2,342.0912
|1 YSOL 兑换 MAD
.د.م2,995.348