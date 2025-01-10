SYMMIO 价格 (SYMM)
今天 SYMMIO (SYMM) 的实时价格为 0.082939 USD。目前其市值为 $ 20.14M USD。SYMM 兑换 USD 的价格为实时更新。
SYMMIO 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 147.17K USD
- SYMMIO 当天价格变化为 -2.98%
- 其循环供应量为 242.21M USD
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今天内，SYMMIO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00255060786505764。
在过去30天内，SYMMIO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，SYMMIO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，SYMMIO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00255060786505764
|-2.98%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
SYMMIO 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.22%
-2.98%
+7.59%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The Symmio Protocol - a trustless clearing house for derivatives. Symmio is a trustless hybrid (combining on and offchain) clearing house acting as communication, settlement & clearing layer for permissionless derivatives. At its core, Symmio is an intent-centric, meta-derivatives engine, with its first use case being a new type of hyper-efficient perps trading technology. Solving the DeFi fragmentation problem by permissionlessly synthesizing exposure to virtually any established and yet-to-be-discovered assets." Picked up from symmio website and symmio docs
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|1 SYMM 兑换 AUD
A$0.13353179
|1 SYMM 兑换 GBP
￡0.06718059
|1 SYMM 兑换 EUR
€0.08045083
|1 SYMM 兑换 USD
$0.082939
|1 SYMM 兑换 MYR
RM0.37239611
|1 SYMM 兑换 TRY
₺2.93769938
|1 SYMM 兑换 JPY
¥13.10187383
|1 SYMM 兑换 RUB
₽8.43738447
|1 SYMM 兑换 INR
₹7.13441278
|1 SYMM 兑换 IDR
Rp1,337.72561917
|1 SYMM 兑换 PHP
₱4.85110211
|1 SYMM 兑换 EGP
￡E.4.19256645
|1 SYMM 兑换 BRL
R$0.50178095
|1 SYMM 兑换 CAD
C$0.11943216
|1 SYMM 兑换 BDT
৳10.11689922
|1 SYMM 兑换 NGN
₦128.38791322
|1 SYMM 兑换 UAH
₴3.51578421
|1 SYMM 兑换 VES
Bs4.395767
|1 SYMM 兑换 PKR
Rs23.12836954
|1 SYMM 兑换 KZT
₸43.60600864
|1 SYMM 兑换 THB
฿2.86720123
|1 SYMM 兑换 TWD
NT$2.73284005
|1 SYMM 兑换 CHF
Fr0.07547449
|1 SYMM 兑换 HKD
HK$0.64526542
|1 SYMM 兑换 MAD
.د.م0.83436634