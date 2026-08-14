Symbient Life 今日价格

Symbient Life (LIFE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 33.31%。当前 LIFE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 LIFE。

Symbient Life 目前市值在 $ 88,609 排名第 #-，流通供应量为 999.92M LIFE。过去 24 小时内，LIFE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，LIFE 在过去一小时内波动了 -0.38%，过去7 天内波动了 -22.68%。过去一天，总交易量达到 --。

Symbient Life（LIFE）市场信息

市值 $ 88.61K$ 88.61K $ 88.61K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 88.61K$ 88.61K $ 88.61K 流通量 999.92M 999.92M 999.92M 总供应量 999,922,151.8081328 999,922,151.8081328 999,922,151.8081328

Symbient Life 的当前市值为 $ 88.61K, 它过去 24 小时的交易量为 --。LIFE 的流通量为 999.92M，总供应量是 999922151.8081328，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 88.61K。