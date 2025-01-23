Sygnum FIUSD Liquidity Fund 价格 (FIUSD)
今天 Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) 的实时价格为 11,262.56 USD。目前其市值为 $ 51.36M USD。FIUSD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Sygnum FIUSD Liquidity Fund 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Sygnum FIUSD Liquidity Fund 当天价格变化为 0.00%
- 其循环供应量为 4.56K USD
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今天内，Sygnum FIUSD Liquidity Fund 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0.0。
在过去30天内，Sygnum FIUSD Liquidity Fund 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Sygnum FIUSD Liquidity Fund 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Sygnum FIUSD Liquidity Fund 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
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|今日
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|30天
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Sygnum FIUSD Liquidity Fund 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
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深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
This project focuses on the tokenization of Fidelity International's Money Market Fund by Sygnum Bank, specifically the Fidelity Institutional Liquidity Fund (ILF) USD Fund Class G Acc. Sygnum Bank is the token issuer of the above mentioned.
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|1 FIUSD 兑换 AUD
A$17,907.4704
|1 FIUSD 兑换 GBP
￡9,122.6736
|1 FIUSD 兑换 EUR
€10,812.0576
|1 FIUSD 兑换 USD
$11,262.56
|1 FIUSD 兑换 MYR
RM50,118.392
|1 FIUSD 兑换 TRY
₺401,622.8896
|1 FIUSD 兑换 JPY
¥1,763,041.1424
|1 FIUSD 兑换 RUB
₽1,117,696.4544
|1 FIUSD 兑换 INR
₹973,873.5632
|1 FIUSD 兑换 IDR
Rp184,632,101.6064
|1 FIUSD 兑换 PHP
₱660,887.0208
|1 FIUSD 兑换 EGP
￡E.566,619.3936
|1 FIUSD 兑换 BRL
R$66,899.6064
|1 FIUSD 兑换 CAD
C$16,105.4608
|1 FIUSD 兑换 BDT
৳1,373,581.8176
|1 FIUSD 兑换 NGN
₦17,542,901.3328
|1 FIUSD 兑换 UAH
₴473,027.52
|1 FIUSD 兑换 VES
Bs619,440.8
|1 FIUSD 兑换 PKR
Rs3,139,776.4768
|1 FIUSD 兑换 KZT
₸5,868,920.016
|1 FIUSD 兑换 THB
฿382,251.2864
|1 FIUSD 兑换 TWD
NT$369,074.0912
|1 FIUSD 兑换 CHF
Fr10,136.304
|1 FIUSD 兑换 HKD
HK$87,735.3424
|1 FIUSD 兑换 MAD
.د.م112,400.3488