SyFu Excavation Token 今日价格

SyFu Excavation Token (EVT) 今日实时价格为 $ 0.922244，过去 24 小时内变化了 0.41%。当前 EVT 兑 USD 的汇率为 $ 0.922244 每 EVT。

SyFu Excavation Token 目前市值在 $ 866,312 排名第 #-，流通供应量为 939.35K EVT。过去 24 小时内，EVT 的交易价格在 $ 0.919436（低点）和 $ 0.928581（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.957771，而历史最低价为 $ 0.617428。

短期表现方面，EVT 在过去一小时内波动了 +0.09%，过去7 天内波动了 -1.55%。过去一天，总交易量达到 $ 3.10K。

SyFu Excavation Token（EVT）市场信息

市值 $ 866.31K$ 866.31K $ 866.31K 成交量（24H） $ 3.10K$ 3.10K $ 3.10K 完全稀释市值 $ 2.81M$ 2.81M $ 2.81M 流通量 939.35K 939.35K 939.35K 总供应量 3,044,352.5 3,044,352.5 3,044,352.5

SyFu Excavation Token 的当前市值为 $ 866.31K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 3.10K。EVT 的流通量为 939.35K，总供应量是 3044352.5，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.81M。