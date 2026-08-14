Swole Doge 今日价格

Swole Doge (SWOGE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 29,70%。当前 SWOGE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SWOGE。

Swole Doge 目前市值在 $ 124 733 排名第 #-，流通供应量为 1,00B SWOGE。过去 24 小时内，SWOGE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,00513459，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SWOGE 在过去一小时内波动了 -0,14%，过去7 天内波动了 -51,58%。过去一天，总交易量达到 $ 15,39K。

Swole Doge（SWOGE）市场信息

市值 $ 124,73K$ 124,73K $ 124,73K 成交量（24H） $ 15,39K$ 15,39K $ 15,39K 完全稀释市值 $ 124,73K$ 124,73K $ 124,73K 流通量 1,00B 1,00B 1,00B 总供应量 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Swole Doge 的当前市值为 $ 124,73K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 15,39K。SWOGE 的流通量为 1,00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 124,73K。