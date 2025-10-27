Swole Chad Doge（SWOGE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.0021127$ 0.0021127 $ 0.0021127 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.31% 涨跌幅（1D） -0.79% 漲跌幅（7D） -14.96% 漲跌幅（7D） -14.96%

Swole Chad Doge（SWOGE）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，SWOGE 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。SWOGE 的历史最高价为 $ 0.0021127，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，SWOGE 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.31%，过去 24 小时内变动为 -0.79%，过去 7 天内累计变动为 -14.96%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Swole Chad Doge（SWOGE）市场信息

市值 $ 175.29K$ 175.29K $ 175.29K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 175.29K$ 175.29K $ 175.29K 流通量 999.75M 999.75M 999.75M 总供应量 999,746,839.054012 999,746,839.054012 999,746,839.054012

Swole Chad Doge 的当前市值为 $ 175.29K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SWOGE 的流通量为 999.75M，总供应量是 999746839.054012，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 175.29K。