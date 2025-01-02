Swell Ethereum 价格 (SWETH)
今天 Swell Ethereum (SWETH) 的实时价格为 3,729.47 USD。目前其市值为 $ 452.77M USD。SWETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Swell Ethereum 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 862.38K USD
- Swell Ethereum 当天价格变化为 +4.02%
- 其循环供应量为 121.32K USD
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今天内，Swell Ethereum 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +144.09。
在过去30天内，Swell Ethereum 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -139.6820775920。
在过去60天内，Swell Ethereum 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,546.9550661340。
在过去90天内，Swell Ethereum 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,185.5628557852576。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +144.09
|+4.02%
|30天
|$ -139.6820775920
|-3.74%
|60天
|$ +1,546.9550661340
|+41.48%
|90天
|$ +1,185.5628557852576
|+46.60%
Swell Ethereum 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.03%
+4.02%
+3.51%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 SWETH 兑换 AUD
A$6,004.4467
|1 SWETH 兑换 GBP
￡2,983.576
|1 SWETH 兑换 EUR
€3,580.2912
|1 SWETH 兑换 USD
$3,729.47
|1 SWETH 兑换 MYR
RM16,670.7309
|1 SWETH 兑换 TRY
₺131,687.5857
|1 SWETH 兑换 JPY
¥585,825.1476
|1 SWETH 兑换 RUB
₽415,798.6103
|1 SWETH 兑换 INR
₹319,802.0525
|1 SWETH 兑换 IDR
Rp60,152,733.5141
|1 SWETH 兑换 PHP
₱215,899.0183
|1 SWETH 兑换 EGP
￡E.189,270.6025
|1 SWETH 兑换 BRL
R$23,160.0087
|1 SWETH 兑换 CAD
C$5,370.4368
|1 SWETH 兑换 BDT
৳445,671.665
|1 SWETH 兑换 NGN
₦5,764,231.5373
|1 SWETH 兑换 UAH
₴157,047.9817
|1 SWETH 兑换 VES
Bs190,202.97
|1 SWETH 兑换 PKR
Rs1,039,403.289
|1 SWETH 兑换 KZT
₸1,957,710.6871
|1 SWETH 兑换 THB
฿127,808.9369
|1 SWETH 兑换 TWD
NT$122,662.2683
|1 SWETH 兑换 CHF
Fr3,356.523
|1 SWETH 兑换 HKD
HK$28,977.9819
|1 SWETH 兑换 MAD
.د.م37,704.9417