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Swell Ethereum 价格 (SWETH)

USD

Swell Ethereum (SWETH) 实时价格图表

$3,730.41
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+4.00%(1D)

今天 Swell Ethereum (SWETH) 的价格

今天 Swell Ethereum (SWETH) 的实时价格为 3,729.47 USD。目前其市值为 $ 452.77M USD。SWETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Swell Ethereum 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 862.38K USD
- Swell Ethereum 当天价格变化为 +4.02%
- 其循环供应量为 121.32K USD

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Swell Ethereum (SWETH) 价格表现 USD

今天内，Swell Ethereum 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +144.09
在过去30天内，Swell Ethereum 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -139.6820775920
在过去60天内，Swell Ethereum 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,546.9550661340
在过去90天内，Swell Ethereum 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,185.5628557852576

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +144.09+4.02%
30天$ -139.6820775920-3.74%
60天$ +1,546.9550661340+41.48%
90天$ +1,185.5628557852576+46.60%

Swell Ethereum (SWETH) 价格分析

Swell Ethereum 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 3,572.23
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$ 3,740.36
$ 3,740.36$ 3,740.36

$ 4,395.57
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+0.03%

+4.02%

+3.51%

Swell Ethereum (SWETH) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 452.77M
$ 452.77M$ 452.77M

$ 862.38K
$ 862.38K$ 862.38K

121.32K
121.32K 121.32K

什么是Swell Ethereum (SWETH)

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Swell Ethereum (SWETH) 资源

官网

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SWETH 兑换为当地货币

1 SWETH 兑换 AUD
A$6,004.4467
1 SWETH 兑换 GBP
2,983.576
1 SWETH 兑换 EUR
3,580.2912
1 SWETH 兑换 USD
$3,729.47
1 SWETH 兑换 MYR
RM16,670.7309
1 SWETH 兑换 TRY
131,687.5857
1 SWETH 兑换 JPY
¥585,825.1476
1 SWETH 兑换 RUB
415,798.6103
1 SWETH 兑换 INR
319,802.0525
1 SWETH 兑换 IDR
Rp60,152,733.5141
1 SWETH 兑换 PHP
215,899.0183
1 SWETH 兑换 EGP
￡E.189,270.6025
1 SWETH 兑换 BRL
R$23,160.0087
1 SWETH 兑换 CAD
C$5,370.4368
1 SWETH 兑换 BDT
445,671.665
1 SWETH 兑换 NGN
5,764,231.5373
1 SWETH 兑换 UAH
157,047.9817
1 SWETH 兑换 VES
Bs190,202.97
1 SWETH 兑换 PKR
Rs1,039,403.289
1 SWETH 兑换 KZT
1,957,710.6871
1 SWETH 兑换 THB
฿127,808.9369
1 SWETH 兑换 TWD
NT$122,662.2683
1 SWETH 兑换 CHF
Fr3,356.523
1 SWETH 兑换 HKD
HK$28,977.9819
1 SWETH 兑换 MAD
.د.م37,704.9417