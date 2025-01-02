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Swarm 价格 (SWARM)

USD

Swarm (SWARM) 实时价格图表

$0.0032701
$0.0032701$0.0032701
-2.50%(1D)

今天 Swarm (SWARM) 的价格

今天 Swarm (SWARM) 的实时价格为 0.0032701 USD。目前其市值为 $ 3.29M USD。SWARM 兑换 USD 的价格为实时更新。
Swarm 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 60.35K USD
- Swarm 当天价格变化为 -2.59%
- 其循环供应量为 999.96M USD

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Swarm (SWARM) 价格表现 USD

今天内，Swarm 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Swarm 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0011298434
在过去60天内，Swarm 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Swarm 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-2.59%
30天$ -0.0011298434-34.55%
60天$ 0--
90天$ 0--

Swarm (SWARM) 价格分析

Swarm 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00327424
$ 0.00327424$ 0.00327424

$ 0.0036463
$ 0.0036463$ 0.0036463

$ 0.00691562
$ 0.00691562$ 0.00691562

-1.42%

-2.59%

+12.35%

Swarm (SWARM) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 3.29M
$ 3.29M$ 3.29M

$ 60.35K
$ 60.35K$ 60.35K

999.96M
999.96M 999.96M

什么是Swarm (SWARM)

The Meme Movement is leaderless, like a swarm—self-organizing, decentralized, and driven by the collective. It thrives through the free exchange of ideas, without a central authority. Similarly, the Swarm crypto project embodies true decentralization, where power is distributed, and participants govern themselves. It creates a platform for shared value and creativity, empowering users to shape the ecosystem without intermediaries.

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Swarm (SWARM) 资源

官网

大家还在问：关于 Swarm (SWARM) 的其他问题

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SWARM 兑换为当地货币

1 SWARM 兑换 AUD
A$0.005264861
1 SWARM 兑换 GBP
0.00261608
1 SWARM 兑换 EUR
0.003139296
1 SWARM 兑换 USD
$0.0032701
1 SWARM 兑换 MYR
RM0.014617347
1 SWARM 兑换 TRY
0.115467231
1 SWARM 兑换 JPY
¥0.513667308
1 SWARM 兑换 RUB
0.364583449
1 SWARM 兑换 INR
0.280411075
1 SWARM 兑换 IDR
Rp52.743541003
1 SWARM 兑换 PHP
0.189306089
1 SWARM 兑换 EGP
￡E.0.165957575
1 SWARM 兑换 BRL
R$0.020307321
1 SWARM 兑换 CAD
C$0.004708944
1 SWARM 兑换 BDT
0.39077695
1 SWARM 兑换 NGN
5.054233859
1 SWARM 兑换 UAH
0.137703911
1 SWARM 兑换 VES
Bs0.1667751
1 SWARM 兑换 PKR
Rs0.91137687
1 SWARM 兑换 KZT
1.716573593
1 SWARM 兑换 THB
฿0.112066327
1 SWARM 兑换 TWD
NT$0.107553589
1 SWARM 兑换 CHF
Fr0.00294309
1 SWARM 兑换 HKD
HK$0.025408677
1 SWARM 兑换 MAD
.د.م0.033060711