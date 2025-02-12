SwapMode 价格 (SMD)
今天 SwapMode (SMD) 的实时价格为 0.01235341 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。SMD 兑换 USD 的价格为实时更新。
SwapMode 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 421.14 USD
- SwapMode 当天价格变化为 -5.35%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，SwapMode 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00069845544041457。
在过去30天内，SwapMode 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0036653246。
在过去60天内，SwapMode 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0056743091。
在过去90天内，SwapMode 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.016105583386981962。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00069845544041457
|-5.35%
|30天
|$ -0.0036653246
|-29.67%
|60天
|$ -0.0056743091
|-45.93%
|90天
|$ -0.016105583386981962
|-56.59%
SwapMode 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.07%
-5.35%
-14.68%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
SMD is the Liquidity incentive token on the premier DEX on Mode Network. Catering to everyone from beginners to advanced users, SwapMode stands as the all-encompassing hub for your liquidity needs, offering a multitude of features including V2, V3, ALM, Farming, Real Yield, xToken, Boosted Farming, NFT, Bridge, and more.
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|1 SMD 兑换 AUD
A$0.0195183878
|1 SMD 兑换 GBP
￡0.009882728
|1 SMD 兑换 EUR
€0.0118592736
|1 SMD 兑换 USD
$0.01235341
|1 SMD 兑换 MYR
RM0.0550962086
|1 SMD 兑换 TRY
₺0.4449698282
|1 SMD 兑换 JPY
¥1.8969896396
|1 SMD 兑换 RUB
₽1.1919805309
|1 SMD 兑换 INR
₹1.0683228968
|1 SMD 兑换 IDR
Rp202.5148856304
|1 SMD 兑换 PHP
₱0.7184743256
|1 SMD 兑换 EGP
￡E.0.6231060004
|1 SMD 兑换 BRL
R$0.0711556416
|1 SMD 兑换 CAD
C$0.0175418422
|1 SMD 兑换 BDT
৳1.4953802805
|1 SMD 兑换 NGN
₦18.49305477
|1 SMD 兑换 UAH
₴0.5150136629
|1 SMD 兑换 VES
Bs0.7412046
|1 SMD 兑换 PKR
Rs3.4467249241
|1 SMD 兑换 KZT
₸6.2295775948
|1 SMD 兑换 THB
฿0.421251281
|1 SMD 兑换 TWD
NT$0.4054389162
|1 SMD 兑换 CHF
Fr0.0112416031
|1 SMD 兑换 HKD
HK$0.0962330639
|1 SMD 兑换 MAD
.د.م0.1240282364