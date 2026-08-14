Swan Chain 今日价格

Swan Chain (SWAN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.53%。当前 SWAN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SWAN。

Swan Chain 目前市值在 $ 101,857 排名第 #-，流通供应量为 394.39M SWAN。过去 24 小时内，SWAN 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.226052，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SWAN 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 +6.10%。过去一天，总交易量达到 $ 58.20。

Swan Chain（SWAN）市场信息

市值 $ 101.86K$ 101.86K $ 101.86K 成交量（24H） $ 58.20$ 58.20 $ 58.20 完全稀释市值 $ 258.27K$ 258.27K $ 258.27K 流通量 394.39M 394.39M 394.39M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Swan Chain 的当前市值为 $ 101.86K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 58.20。SWAN 的流通量为 394.39M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 258.27K。