Sushi Cat 今日价格

Sushi Cat (SUSHICAT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 6.61%。当前 SUSHICAT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SUSHICAT。

Sushi Cat 目前市值在 $ 15,053.18 排名第 #-，流通供应量为 1.00B SUSHICAT。过去 24 小时内，SUSHICAT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SUSHICAT 在过去一小时内波动了 -0.38%，过去7 天内波动了 -12.75%。过去一天，总交易量达到 --。

Sushi Cat（SUSHICAT）市场信息

市值 $ 15.05K$ 15.05K $ 15.05K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 15.05K$ 15.05K $ 15.05K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Sushi Cat 的当前市值为 $ 15.05K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SUSHICAT 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 15.05K。