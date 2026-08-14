sUSDe ARM LP Token 今日价格

sUSDe ARM LP Token (ARM-SUSDE-USDE) 今日实时价格为 $ 1.023，过去 24 小时内变化了 0.16%。当前 ARM-SUSDE-USDE 兑 USD 的汇率为 $ 1.023 每 ARM-SUSDE-USDE。

sUSDe ARM LP Token 目前市值在 $ 541,903 排名第 #-，流通供应量为 529.62K ARM-SUSDE-USDE。过去 24 小时内，ARM-SUSDE-USDE 的交易价格在 $ 1.016（低点）和 $ 1.025（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.028，而历史最低价为 $ 0.981306。

短期表现方面，ARM-SUSDE-USDE 在过去一小时内波动了 +0.19%，过去7 天内波动了 +0.26%。过去一天，总交易量达到 $ 0.00。

sUSDe ARM LP Token（ARM-SUSDE-USDE）市场信息

市值 $ 541.90K$ 541.90K $ 541.90K 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀释市值 $ 541.90K$ 541.90K $ 541.90K 流通量 529.62K 529.62K 529.62K 总供应量 529,617.1033809258 529,617.1033809258 529,617.1033809258

sUSDe ARM LP Token 的当前市值为 $ 541.90K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 0.00。ARM-SUSDE-USDE 的流通量为 529.62K，总供应量是 529617.1033809258，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 541.90K。