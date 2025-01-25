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sUSD yVault 价格 (YVSUSD)

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sUSD yVault (YVSUSD) 实时价格图表

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今天 sUSD yVault (YVSUSD) 的价格

今天 sUSD yVault (YVSUSD) 的实时价格为 1.023 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。YVSUSD 兑换 USD 的价格为实时更新。
sUSD yVault 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- sUSD yVault 当天价格变化为 -0.50%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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sUSD yVault (YVSUSD) 价格表现 USD

今天内，sUSD yVault 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.005223982237262
在过去30天内，sUSD yVault 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0096236679
在过去60天内，sUSD yVault 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0226687593
在过去90天内，sUSD yVault 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0170540583534676

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.005223982237262-0.50%
30天$ -0.0096236679-0.94%
60天$ -0.0226687593-2.21%
90天$ -0.0170540583534676-1.63%

sUSD yVault (YVSUSD) 价格分析

sUSD yVault 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

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sUSD yVault (YVSUSD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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什么是sUSD yVault (YVSUSD)

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官网

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YVSUSD 兑换为当地货币

1 YVSUSD 兑换 AUD
A$1.61634
1 YVSUSD 兑换 GBP
0.8184
1 YVSUSD 兑换 EUR
0.97185
1 YVSUSD 兑换 USD
$1.023
1 YVSUSD 兑换 MYR
RM4.47051
1 YVSUSD 兑换 TRY
36.45972
1 YVSUSD 兑换 JPY
¥159.61869
1 YVSUSD 兑换 RUB
99.95733
1 YVSUSD 兑换 INR
88.16214
1 YVSUSD 兑换 IDR
Rp16,499.99769
1 YVSUSD 兑换 PHP
59.58975
1 YVSUSD 兑换 EGP
￡E.51.40575
1 YVSUSD 兑换 BRL
R$6.04593
1 YVSUSD 兑换 CAD
C$1.46289
1 YVSUSD 兑换 BDT
124.79577
1 YVSUSD 兑换 NGN
1,593.45549
1 YVSUSD 兑换 UAH
42.88416
1 YVSUSD 兑换 VES
Bs57.288
1 YVSUSD 兑换 PKR
Rs284.87481
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NT$33.49302
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Fr0.9207
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