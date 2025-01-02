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sUSD 价格 (SUSD)

USD

sUSD (SUSD) 实时价格图表

$0.964584
$0.964584$0.964584
+0.10%(1D)

今天 sUSD (SUSD) 的价格

今天 sUSD (SUSD) 的实时价格为 0.964298 USD。目前其市值为 $ 20.68M USD。SUSD 兑换 USD 的价格为实时更新。
sUSD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 163.01K USD
- sUSD 当天价格变化为 +0.14%
- 其循环供应量为 21.44M USD

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sUSD (SUSD) 价格表现 USD

今天内，sUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00133447
在过去30天内，sUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0377150447
在过去60天内，sUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0332018408
在过去90天内，sUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0346534871018456

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00133447+0.14%
30天$ -0.0377150447-3.91%
60天$ -0.0332018408-3.44%
90天$ -0.0346534871018456-3.46%

sUSD (SUSD) 价格分析

sUSD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.958591
$ 0.958591$ 0.958591

$ 0.99383
$ 0.99383$ 0.99383

$ 2.45
$ 2.45$ 2.45

-0.04%

+0.14%

-2.60%

sUSD (SUSD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 20.68M
$ 20.68M$ 20.68M

$ 163.01K
$ 163.01K$ 163.01K

21.44M
21.44M 21.44M

什么是sUSD (SUSD)

sUSD, or synthetic USD, is a synthetic asset launched by Synthetix Exchange. sUSD mirrors and tracks the price of USD provided by an oracle - Chainlink.

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sUSD (SUSD) 资源

官网

大家还在问：关于 sUSD (SUSD) 的其他问题

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SUSD 兑换为当地货币

1 SUSD 兑换 AUD
A$1.55251978
1 SUSD 兑换 GBP
0.7714384
1 SUSD 兑换 EUR
0.92572608
1 SUSD 兑换 USD
$0.964298
1 SUSD 兑换 MYR
RM4.31041206
1 SUSD 兑换 TRY
34.04936238
1 SUSD 兑换 JPY
¥151.47192984
1 SUSD 兑换 RUB
107.50958402
1 SUSD 兑换 INR
82.69819648
1 SUSD 兑换 IDR
Rp15,553.19137094
1 SUSD 兑换 PHP
55.81356824
1 SUSD 兑换 EGP
￡E.48.95740946
1 SUSD 兑换 BRL
R$5.98829058
1 SUSD 兑换 CAD
C$1.38858912
1 SUSD 兑换 BDT
115.233611
1 SUSD 兑换 NGN
1,490.40934582
1 SUSD 兑换 UAH
40.60658878
1 SUSD 兑换 VES
Bs49.179198
1 SUSD 兑换 PKR
Rs268.7498526
1 SUSD 兑换 KZT
506.18894914
1 SUSD 兑换 THB
฿33.0272065
1 SUSD 兑换 TWD
NT$31.71576122
1 SUSD 兑换 CHF
Fr0.8678682
1 SUSD 兑换 HKD
HK$7.49259546
1 SUSD 兑换 MAD
.د.م9.74905278