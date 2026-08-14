Survivor 今日价格

Survivor (SURVIVOR) 今日实时价格为 $ 0.036813，过去 24 小时内变化了 2.55%。当前 SURVIVOR 兑 USD 的汇率为 $ 0.036813 每 SURVIVOR。

Survivor 目前市值在 $ 368,113 排名第 #-，流通供应量为 10.00M SURVIVOR。过去 24 小时内，SURVIVOR 的交易价格在 $ 0.03664391（低点）和 $ 0.03814509（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.393793，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SURVIVOR 在过去一小时内波动了 +0.02%，过去7 天内波动了 -3.88%。过去一天，总交易量达到 $ 18.46。

Survivor（SURVIVOR）市场信息

市值 $ 368.11K$ 368.11K $ 368.11K 成交量（24H） $ 18.46$ 18.46 $ 18.46 完全稀释市值 $ 368.11K$ 368.11K $ 368.11K 流通量 10.00M 10.00M 10.00M 总供应量 9,999,545.0 9,999,545.0 9,999,545.0

Survivor 的当前市值为 $ 368.11K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 18.46。SURVIVOR 的流通量为 10.00M，总供应量是 9999545.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 368.11K。