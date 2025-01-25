SurrealVerse 价格 (AZEE)
今天 SurrealVerse (AZEE) 的实时价格为 0.00120211 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。AZEE 兑换 USD 的价格为实时更新。
SurrealVerse 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 79.94 USD
- SurrealVerse 当天价格变化为 +1.13%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，SurrealVerse 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，SurrealVerse 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000298411。
在过去60天内，SurrealVerse 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002561031。
在过去90天内，SurrealVerse 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002283367806014122。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+1.13%
|30天
|$ -0.0000298411
|-2.48%
|60天
|$ -0.0002561031
|-21.30%
|90天
|$ -0.0002283367806014122
|-15.96%
SurrealVerse 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
+1.13%
-2.91%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Building a P2E Metaverse with the concept of treasure hunt in an open world with immersive gaming experience with dynamic universe and challenges and itself is a Social Token to be used for Buy/Sell Art from Art NFT community , P2E integration focused with Top notch 3D Art Founder is an NFT artist in the space since 3 years , also been featured by OPENSEA
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|1 AZEE 兑换 AUD
A$0.0018993338
|1 AZEE 兑换 GBP
￡0.000961688
|1 AZEE 兑换 EUR
€0.0011420045
|1 AZEE 兑换 USD
$0.00120211
|1 AZEE 兑换 MYR
RM0.0052532207
|1 AZEE 兑换 TRY
₺0.0428432004
|1 AZEE 兑换 JPY
¥0.1875652233
|1 AZEE 兑换 RUB
₽0.1174581681
|1 AZEE 兑换 INR
₹0.1035978398
|1 AZEE 兑换 IDR
Rp19.3888682533
|1 AZEE 兑换 PHP
₱0.0700229075
|1 AZEE 兑换 EGP
￡E.0.0604060275
|1 AZEE 兑换 BRL
R$0.0071044701
|1 AZEE 兑换 CAD
C$0.0017190173
|1 AZEE 兑换 BDT
৳0.1466453989
|1 AZEE 兑换 NGN
₦1.8724425993
|1 AZEE 兑换 UAH
₴0.0503924512
|1 AZEE 兑换 VES
Bs0.06731816
|1 AZEE 兑换 PKR
Rs0.3347515717
|1 AZEE 兑换 KZT
₸0.6228492543
|1 AZEE 兑换 THB
฿0.0403428116
|1 AZEE 兑换 TWD
NT$0.0393570814
|1 AZEE 兑换 CHF
Fr0.001081899
|1 AZEE 兑换 HKD
HK$0.0093524158
|1 AZEE 兑换 MAD
.د.م0.0119850367