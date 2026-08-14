Surf Lending 今日价格

Surf Lending (SURF) 今日实时价格为 $ 0.16023，过去 24 小时内变化了 6.78%。当前 SURF 兑 USD 的汇率为 $ 0.16023 每 SURF。

Surf Lending 目前市值在 $ 3,204,550 排名第 #-，流通供应量为 20.00M SURF。过去 24 小时内，SURF 的交易价格在 $ 0.160484（低点）和 $ 0.172335（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.606445，而历史最低价为 $ 0.03290082。

短期表现方面，SURF 在过去一小时内波动了 -0.71%，过去7 天内波动了 -11.51%。过去一天，总交易量达到 $ 12.32K。

Surf Lending（SURF）市场信息

市值 $ 3.20M$ 3.20M $ 3.20M 成交量（24H） $ 12.32K$ 12.32K $ 12.32K 完全稀释市值 $ 4.01M$ 4.01M $ 4.01M 流通量 20.00M 20.00M 20.00M 总供应量 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

Surf Lending 的当前市值为 $ 3.20M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 12.32K。SURF 的流通量为 20.00M，总供应量是 25000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.01M。