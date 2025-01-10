SupportFi AI 价格 (SFAI)
今天 SupportFi AI (SFAI) 的实时价格为 0.239905 USD。目前其市值为 $ 243.48K USD。SFAI 兑换 USD 的价格为实时更新。
SupportFi AI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 22.54K USD
- SupportFi AI 当天价格变化为 -8.23%
- 其循环供应量为 1.00M USD
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今天内，SupportFi AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0215157242263853。
在过去30天内，SupportFi AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，SupportFi AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，SupportFi AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0215157242263853
|-8.23%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
SupportFi AI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.47%
-8.23%
+44.77%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 SFAI 兑换 AUD
A$0.38624705
|1 SFAI 兑换 GBP
￡0.19432305
|1 SFAI 兑换 EUR
€0.23270785
|1 SFAI 兑换 USD
$0.239905
|1 SFAI 兑换 MYR
RM1.07717345
|1 SFAI 兑换 TRY
₺8.49503605
|1 SFAI 兑换 JPY
¥37.90499
|1 SFAI 兑换 RUB
₽24.41033375
|1 SFAI 兑换 INR
₹20.6366281
|1 SFAI 兑换 IDR
Rp3,869.43494215
|1 SFAI 兑换 PHP
₱14.0344425
|1 SFAI 兑换 EGP
￡E.12.1295968
|1 SFAI 兑换 BRL
R$1.4490262
|1 SFAI 兑换 CAD
C$0.3454632
|1 SFAI 兑换 BDT
৳29.2636119
|1 SFAI 兑换 NGN
₦371.3681419
|1 SFAI 兑换 UAH
₴10.16957295
|1 SFAI 兑换 VES
Bs12.714965
|1 SFAI 兑换 PKR
Rs66.8999083
|1 SFAI 兑换 KZT
₸126.1324528
|1 SFAI 兑换 THB
฿8.2959149
|1 SFAI 兑换 TWD
NT$7.90486975
|1 SFAI 兑换 CHF
Fr0.21831355
|1 SFAI 兑换 HKD
HK$1.8664609
|1 SFAI 兑换 MAD
.د.م2.4134443