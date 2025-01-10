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SupportFi AI 价格 (SFAI)

USD

SupportFi AI (SFAI) 实时价格图表

$0.239905
$0.239905$0.239905
-8.20%(1D)

今天 SupportFi AI (SFAI) 的价格

今天 SupportFi AI (SFAI) 的实时价格为 0.239905 USD。目前其市值为 $ 243.48K USD。SFAI 兑换 USD 的价格为实时更新。
SupportFi AI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 22.54K USD
- SupportFi AI 当天价格变化为 -8.23%
- 其循环供应量为 1.00M USD

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SupportFi AI (SFAI) 价格表现 USD

今天内，SupportFi AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0215157242263853
在过去30天内，SupportFi AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，SupportFi AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，SupportFi AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0215157242263853-8.23%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

SupportFi AI (SFAI) 价格分析

SupportFi AI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.230136
$ 0.230136$ 0.230136

$ 0.342491
$ 0.342491$ 0.342491

$ 1.75
$ 1.75$ 1.75

-1.47%

-8.23%

+44.77%

SupportFi AI (SFAI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 243.48K
$ 243.48K$ 243.48K

$ 22.54K
$ 22.54K$ 22.54K

1.00M
1.00M 1.00M

什么是SupportFi AI (SFAI)

SupportFi AI is a Customer Support as a Service (CSaaS) platform that enables businesses to deliver exceptional support through multiple communication channels. From phone calls to SMS and customizable web SDKs. With AI-powered support and a no-code SDK for easy integration,engagement, enabling businesses to connect smarter, faster, and across platforms.It's the future of scalable, efficient support solutions.

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SupportFi AI (SFAI) 资源

白皮书
官网

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SFAI 兑换为当地货币

1 SFAI 兑换 AUD
A$0.38624705
1 SFAI 兑换 GBP
0.19432305
1 SFAI 兑换 EUR
0.23270785
1 SFAI 兑换 USD
$0.239905
1 SFAI 兑换 MYR
RM1.07717345
1 SFAI 兑换 TRY
8.49503605
1 SFAI 兑换 JPY
¥37.90499
1 SFAI 兑换 RUB
24.41033375
1 SFAI 兑换 INR
20.6366281
1 SFAI 兑换 IDR
Rp3,869.43494215
1 SFAI 兑换 PHP
14.0344425
1 SFAI 兑换 EGP
￡E.12.1295968
1 SFAI 兑换 BRL
R$1.4490262
1 SFAI 兑换 CAD
C$0.3454632
1 SFAI 兑换 BDT
29.2636119
1 SFAI 兑换 NGN
371.3681419
1 SFAI 兑换 UAH
10.16957295
1 SFAI 兑换 VES
Bs12.714965
1 SFAI 兑换 PKR
Rs66.8999083
1 SFAI 兑换 KZT
126.1324528
1 SFAI 兑换 THB
฿8.2959149
1 SFAI 兑换 TWD
NT$7.90486975
1 SFAI 兑换 CHF
Fr0.21831355
1 SFAI 兑换 HKD
HK$1.8664609
1 SFAI 兑换 MAD
.د.م2.4134443