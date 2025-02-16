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Superbridge Bridged scrvUSD 价格 (SCRVUSD)

USD

Superbridge Bridged scrvUSD (SCRVUSD) 实时价格图表

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0.00%(1D)

今天 Superbridge Bridged scrvUSD (SCRVUSD) 的价格

今天 Superbridge Bridged scrvUSD (SCRVUSD) 的实时价格为 1.034 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。SCRVUSD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Superbridge Bridged scrvUSD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 7.33 USD
- Superbridge Bridged scrvUSD 当天价格变化为 +0.09%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Superbridge Bridged scrvUSD (SCRVUSD) 价格表现 USD

今天内，Superbridge Bridged scrvUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00094513
在过去30天内，Superbridge Bridged scrvUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0006883338
在过去60天内，Superbridge Bridged scrvUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Superbridge Bridged scrvUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00094513+0.09%
30天$ +0.0006883338+0.07%
60天$ 0--
90天$ 0--

Superbridge Bridged scrvUSD (SCRVUSD) 价格分析

Superbridge Bridged scrvUSD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.033
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$ 1.034
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$ 1.048
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+0.06%

+0.09%

+0.27%

Superbridge Bridged scrvUSD (SCRVUSD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 7.33
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什么是Superbridge Bridged scrvUSD (SCRVUSD)

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Superbridge Bridged scrvUSD (SCRVUSD) 资源

官网

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1 SCRVUSD 兑换 USD
$1.034
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￡E.52.31006
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R$5.8938
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