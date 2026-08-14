Super Trump 今日价格

Super Trump (STRUMP) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 STRUMP 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 STRUMP。

Super Trump 目前市值在 $ 130,857 排名第 #-，流通供应量为 2.34B STRUMP。过去 24 小时内，STRUMP 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.029275，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，STRUMP 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -2.48%。过去一天，总交易量达到 --。

Super Trump（STRUMP）市场信息

市值 $ 130.86K$ 130.86K $ 130.86K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 145.42T$ 145.42T $ 145.42T 流通量 2.34B 2.34B 2.34B 总供应量 2,339,600,235.633037 2,339,600,235.633037 2,339,600,235.633037

Super Trump 的当前市值为 $ 130.86K, 它过去 24 小时的交易量为 --。STRUMP 的流通量为 2.34B，总供应量是 2339600235.633037，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 145.42T。