Super Closed Source 价格 (CLOSEDAI)
今天 Super Closed Source (CLOSEDAI) 的实时价格为 0.0000071 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。CLOSEDAI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Super Closed Source 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.70 USD
- Super Closed Source 当天价格变化为 -24.69%
- 其循环供应量为 0.00 USD
在获取 MEXC 上从 CLOSEDAI兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 CLOSEDAI 价格信息的首选平台。
今天内，Super Closed Source 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Super Closed Source 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000072896。
在过去60天内，Super Closed Source 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000053982。
在过去90天内，Super Closed Source 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000045402376544154194。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-24.69%
|30天
|$ +0.0000072896
|+102.67%
|60天
|$ -0.0000053982
|-76.03%
|90天
|$ -0.000045402376544154194
|-86.47%
Super Closed Source 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
-24.69%
-10.37%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
ClosedAI comes from Elon musk's mockery of OpenAI's closed source profits, which is meme coin representing the mockery and rebellious spirit of elon.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 CLOSEDAI 兑换 AUD
A$0.000011147
|1 CLOSEDAI 兑换 GBP
￡0.000005609
|1 CLOSEDAI 兑换 EUR
€0.000006745
|1 CLOSEDAI 兑换 USD
$0.0000071
|1 CLOSEDAI 兑换 MYR
RM0.000031453
|1 CLOSEDAI 兑换 TRY
₺0.000257162
|1 CLOSEDAI 兑换 JPY
¥0.001081614
|1 CLOSEDAI 兑换 RUB
₽0.000645816
|1 CLOSEDAI 兑换 INR
₹0.000615357
|1 CLOSEDAI 兑换 IDR
Rp0.114516113
|1 CLOSEDAI 兑换 PHP
₱0.000410025
|1 CLOSEDAI 兑换 EGP
￡E.0.000359189
|1 CLOSEDAI 兑换 BRL
R$0.00004047
|1 CLOSEDAI 兑换 CAD
C$0.000010011
|1 CLOSEDAI 兑换 BDT
৳0.000860165
|1 CLOSEDAI 兑换 NGN
₦0.010725047
|1 CLOSEDAI 兑换 UAH
₴0.000294579
|1 CLOSEDAI 兑换 VES
Bs0.0004331
|1 CLOSEDAI 兑换 PKR
Rs0.001976001
|1 CLOSEDAI 兑换 KZT
₸0.003520038
|1 CLOSEDAI 兑换 THB
฿0.000239199
|1 CLOSEDAI 兑换 TWD
NT$0.000232028
|1 CLOSEDAI 兑换 CHF
Fr0.000006319
|1 CLOSEDAI 兑换 HKD
HK$0.000055238
|1 CLOSEDAI 兑换 MAD
.د.م0.000070645