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Super Closed Source 价格 (CLOSEDAI)

USD

Super Closed Source (CLOSEDAI) 实时价格图表

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-24.70%(1D)

今天 Super Closed Source (CLOSEDAI) 的价格

今天 Super Closed Source (CLOSEDAI) 的实时价格为 0.0000071 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。CLOSEDAI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Super Closed Source 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.70 USD
- Super Closed Source 当天价格变化为 -24.69%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Super Closed Source (CLOSEDAI) 价格表现 USD

今天内，Super Closed Source 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Super Closed Source 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000072896
在过去60天内，Super Closed Source 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000053982
在过去90天内，Super Closed Source 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000045402376544154194

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-24.69%
30天$ +0.0000072896+102.67%
60天$ -0.0000053982-76.03%
90天$ -0.000045402376544154194-86.47%

Super Closed Source (CLOSEDAI) 价格分析

Super Closed Source 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00000708
$ 0.00000708$ 0.00000708

$ 0.00000944
$ 0.00000944$ 0.00000944

$ 0.00057367
$ 0.00057367$ 0.00057367

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-24.69%

-10.37%

Super Closed Source (CLOSEDAI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.70
$ 1.70$ 1.70

0.00
0.00 0.00

什么是Super Closed Source (CLOSEDAI)

ClosedAI comes from Elon musk's mockery of OpenAI's closed source profits, which is meme coin representing the mockery and rebellious spirit of elon.

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Super Closed Source (CLOSEDAI) 资源

官网

大家还在问：关于 Super Closed Source (CLOSEDAI) 的其他问题

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CLOSEDAI 兑换为当地货币

1 CLOSEDAI 兑换 AUD
A$0.000011147
1 CLOSEDAI 兑换 GBP
0.000005609
1 CLOSEDAI 兑换 EUR
0.000006745
1 CLOSEDAI 兑换 USD
$0.0000071
1 CLOSEDAI 兑换 MYR
RM0.000031453
1 CLOSEDAI 兑换 TRY
0.000257162
1 CLOSEDAI 兑换 JPY
¥0.001081614
1 CLOSEDAI 兑换 RUB
0.000645816
1 CLOSEDAI 兑换 INR
0.000615357
1 CLOSEDAI 兑换 IDR
Rp0.114516113
1 CLOSEDAI 兑换 PHP
0.000410025
1 CLOSEDAI 兑换 EGP
￡E.0.000359189
1 CLOSEDAI 兑换 BRL
R$0.00004047
1 CLOSEDAI 兑换 CAD
C$0.000010011
1 CLOSEDAI 兑换 BDT
0.000860165
1 CLOSEDAI 兑换 NGN
0.010725047
1 CLOSEDAI 兑换 UAH
0.000294579
1 CLOSEDAI 兑换 VES
Bs0.0004331
1 CLOSEDAI 兑换 PKR
Rs0.001976001
1 CLOSEDAI 兑换 KZT
0.003520038
1 CLOSEDAI 兑换 THB
฿0.000239199
1 CLOSEDAI 兑换 TWD
NT$0.000232028
1 CLOSEDAI 兑换 CHF
Fr0.000006319
1 CLOSEDAI 兑换 HKD
HK$0.000055238
1 CLOSEDAI 兑换 MAD
.د.م0.000070645