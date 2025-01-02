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Super Champs 价格 (CHAMP)

USD

Super Champs (CHAMP) 实时价格图表

$0.061605
$0.061605$0.061605
-16.90%(1D)

今天 Super Champs (CHAMP) 的价格

今天 Super Champs (CHAMP) 的实时价格为 0.061605 USD。目前其市值为 $ 54.55M USD。CHAMP 兑换 USD 的价格为实时更新。
Super Champs 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.86M USD
- Super Champs 当天价格变化为 -16.91%
- 其循环供应量为 885.40M USD

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Super Champs (CHAMP) 价格表现 USD

今天内，Super Champs 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.01254090984569848
在过去30天内，Super Champs 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0090207893
在过去60天内，Super Champs 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Super Champs 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.01254090984569848-16.91%
30天$ +0.0090207893+14.64%
60天$ 0--
90天$ 0--

Super Champs (CHAMP) 价格分析

Super Champs 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.061494
$ 0.061494$ 0.061494

$ 0.075035
$ 0.075035$ 0.075035

$ 0.112798
$ 0.112798$ 0.112798

-0.29%

-16.91%

-32.35%

Super Champs (CHAMP) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 54.55M
$ 54.55M$ 54.55M

$ 1.86M
$ 1.86M$ 1.86M

885.40M
885.40M 885.40M

什么是Super Champs (CHAMP)

Super Champs stands out by merging NFTs with gameplay, featuring high-value characters and collaborations with real-world personalities with massive followings. This combination creates a dynamic platform for community ownership and engagement, while the $CHAMP token unlocks premium experiences and fuels the ecosystem’s growth. With a roadmap that includes celebrity-driven content and expansive media offerings, Super Champs is positioned as a next-generation global media and gaming franchise.

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Super Champs (CHAMP) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Super Champs (CHAMP) 的其他问题

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CHAMP 兑换为当地货币

1 CHAMP 兑换 AUD
A$0.09918405
1 CHAMP 兑换 GBP
0.049284
1 CHAMP 兑换 EUR
0.0591408
1 CHAMP 兑换 USD
$0.061605
1 CHAMP 兑换 MYR
RM0.27537435
1 CHAMP 兑换 TRY
2.17527255
1 CHAMP 兑换 JPY
¥9.6769134
1 CHAMP 兑换 RUB
6.86834145
1 CHAMP 兑换 INR
5.2832448
1 CHAMP 兑换 IDR
Rp993.62889315
1 CHAMP 兑换 PHP
3.5656974
1 CHAMP 兑换 EGP
￡E.3.12768585
1 CHAMP 兑换 BRL
R$0.38256705
1 CHAMP 兑换 CAD
C$0.0887112
1 CHAMP 兑换 BDT
7.3617975
1 CHAMP 兑换 NGN
95.21607195
1 CHAMP 兑换 UAH
2.59418655
1 CHAMP 兑换 VES
Bs3.141855
1 CHAMP 兑换 PKR
Rs17.1693135
1 CHAMP 兑换 KZT
32.33831265
1 CHAMP 兑换 THB
฿2.10997125
1 CHAMP 兑换 TWD
NT$2.02618845
1 CHAMP 兑换 CHF
Fr0.0554445
1 CHAMP 兑换 HKD
HK$0.47867085
1 CHAMP 兑换 MAD
.د.م0.62282655