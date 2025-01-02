Super Champs 价格 (CHAMP)
今天 Super Champs (CHAMP) 的实时价格为 0.061605 USD。目前其市值为 $ 54.55M USD。CHAMP 兑换 USD 的价格为实时更新。
Super Champs 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.86M USD
- Super Champs 当天价格变化为 -16.91%
- 其循环供应量为 885.40M USD
在获取 MEXC 上从 CHAMP兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 CHAMP 价格信息的首选平台。
今天内，Super Champs 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.01254090984569848。
在过去30天内，Super Champs 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0090207893。
在过去60天内，Super Champs 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Super Champs 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.01254090984569848
|-16.91%
|30天
|$ +0.0090207893
|+14.64%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Super Champs 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.29%
-16.91%
-32.35%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Super Champs stands out by merging NFTs with gameplay, featuring high-value characters and collaborations with real-world personalities with massive followings. This combination creates a dynamic platform for community ownership and engagement, while the $CHAMP token unlocks premium experiences and fuels the ecosystem’s growth. With a roadmap that includes celebrity-driven content and expansive media offerings, Super Champs is positioned as a next-generation global media and gaming franchise.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 CHAMP 兑换 AUD
A$0.09918405
|1 CHAMP 兑换 GBP
￡0.049284
|1 CHAMP 兑换 EUR
€0.0591408
|1 CHAMP 兑换 USD
$0.061605
|1 CHAMP 兑换 MYR
RM0.27537435
|1 CHAMP 兑换 TRY
₺2.17527255
|1 CHAMP 兑换 JPY
¥9.6769134
|1 CHAMP 兑换 RUB
₽6.86834145
|1 CHAMP 兑换 INR
₹5.2832448
|1 CHAMP 兑换 IDR
Rp993.62889315
|1 CHAMP 兑换 PHP
₱3.5656974
|1 CHAMP 兑换 EGP
￡E.3.12768585
|1 CHAMP 兑换 BRL
R$0.38256705
|1 CHAMP 兑换 CAD
C$0.0887112
|1 CHAMP 兑换 BDT
৳7.3617975
|1 CHAMP 兑换 NGN
₦95.21607195
|1 CHAMP 兑换 UAH
₴2.59418655
|1 CHAMP 兑换 VES
Bs3.141855
|1 CHAMP 兑换 PKR
Rs17.1693135
|1 CHAMP 兑换 KZT
₸32.33831265
|1 CHAMP 兑换 THB
฿2.10997125
|1 CHAMP 兑换 TWD
NT$2.02618845
|1 CHAMP 兑换 CHF
Fr0.0554445
|1 CHAMP 兑换 HKD
HK$0.47867085
|1 CHAMP 兑换 MAD
.د.م0.62282655