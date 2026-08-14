SunWukong 今日价格

SunWukong (SUNWUKONG) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.05%。当前 SUNWUKONG 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SUNWUKONG。

SunWukong 目前市值在 $ 166,821 排名第 #-，流通供应量为 1.00B SUNWUKONG。过去 24 小时内，SUNWUKONG 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.03674487，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SUNWUKONG 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -6.21%。过去一天，总交易量达到 $ 333.68。

SunWukong（SUNWUKONG）市场信息

市值 $ 166.82K$ 166.82K $ 166.82K 成交量（24H） $ 333.68$ 333.68 $ 333.68 完全稀释市值 $ 166.82K$ 166.82K $ 166.82K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

SunWukong 的当前市值为 $ 166.82K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 333.68。SUNWUKONG 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 166.82K。