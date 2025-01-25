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SunnySideUp 价格 (SSU)

USD

SunnySideUp (SSU) 实时价格图表

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+0.40%(1D)

今天 SunnySideUp (SSU) 的价格

今天 SunnySideUp (SSU) 的实时价格为 0.00210701 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。SSU 兑换 USD 的价格为实时更新。
SunnySideUp 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 82.49 USD
- SunnySideUp 当天价格变化为 +0.43%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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SunnySideUp (SSU) 价格表现 USD

今天内，SunnySideUp 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，SunnySideUp 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0005873168
在过去60天内，SunnySideUp 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0001402564
在过去90天内，SunnySideUp 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0006619755609129163

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+0.43%
30天$ +0.0005873168+27.87%
60天$ +0.0001402564+6.66%
90天$ +0.0006619755609129163+45.81%

SunnySideUp (SSU) 价格分析

SunnySideUp 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00208302
$ 0.00208302$ 0.00208302

$ 0.00222963
$ 0.00222963$ 0.00222963

$ 3.1
$ 3.1$ 3.1

+0.56%

+0.43%

+14.52%

SunnySideUp (SSU) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 82.49
$ 82.49$ 82.49

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什么是SunnySideUp (SSU)

Sunny Side Up is a DeFi protocol built on Solana. We started off as a staking service but have now expanded to do more. Our staking strategies allow you to enjoy great returns and a high APY. Our goal is to create opportunities to participate and earn more with DeFi for our users.

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SunnySideUp (SSU) 资源

官网

大家还在问：关于 SunnySideUp (SSU) 的其他问题

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SSU 兑换为当地货币

1 SSU 兑换 AUD
A$0.0033290758
1 SSU 兑换 GBP
0.001685608
1 SSU 兑换 EUR
0.0020016595
1 SSU 兑换 USD
$0.00210701
1 SSU 兑换 MYR
RM0.0092076337
1 SSU 兑换 TRY
0.0750938364
1 SSU 兑换 JPY
¥0.3287567703
1 SSU 兑换 RUB
0.2058759471
1 SSU 兑换 INR
0.1815821218
1 SSU 兑换 IDR
Rp33.9840275003
1 SSU 兑换 PHP
0.1227333325
1 SSU 兑换 EGP
￡E.0.1058772525
1 SSU 兑换 BRL
R$0.0124524291
1 SSU 兑换 CAD
C$0.0030130243
1 SSU 兑换 BDT
0.2570341499
1 SSU 兑换 NGN
3.2819419863
1 SSU 兑换 UAH
0.0883258592
1 SSU 兑换 VES
Bs0.11799256
1 SSU 兑换 PKR
Rs0.5867390747
1 SSU 兑换 KZT
1.0917050913
1 SSU 兑换 THB
฿0.0707112556
1 SSU 兑换 TWD
NT$0.0689835074
1 SSU 兑换 CHF
Fr0.001896309
1 SSU 兑换 HKD
HK$0.0163925378
1 SSU 兑换 MAD
.د.م0.0210068897