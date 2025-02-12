SundaeSwap 价格 (SUNDAE)
今天 SundaeSwap (SUNDAE) 的实时价格为 0.0080457 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。SUNDAE 兑换 USD 的价格为实时更新。
SundaeSwap 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 15.62K USD
- SundaeSwap 当天价格变化为 +7.35%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，SundaeSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00055098。
在过去30天内，SundaeSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0027236022。
在过去60天内，SundaeSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0042030567。
在过去90天内，SundaeSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.001697819722917234。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00055098
|+7.35%
|30天
|$ -0.0027236022
|-33.85%
|60天
|$ -0.0042030567
|-52.23%
|90天
|$ -0.001697819722917234
|-17.42%
SundaeSwap 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.64%
+7.35%
-4.24%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
SundaeSwap is a decentralized exchange protocol for the Cardano Network, enabling native token and ADA exchanges for anyone. With its protocol, you will be able to swap, stake, lend, borrow, and more in a truly decentralized way!
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|1 SUNDAE 兑换 AUD
A$0.012712206
|1 SUNDAE 兑换 GBP
￡0.00643656
|1 SUNDAE 兑换 EUR
€0.007723872
|1 SUNDAE 兑换 USD
$0.0080457
|1 SUNDAE 兑换 MYR
RM0.035883822
|1 SUNDAE 兑换 TRY
₺0.289806114
|1 SUNDAE 兑换 JPY
¥1.235497692
|1 SUNDAE 兑换 RUB
₽0.776249136
|1 SUNDAE 兑换 INR
₹0.695309394
|1 SUNDAE 兑换 IDR
Rp131.896700208
|1 SUNDAE 兑换 PHP
₱0.467937912
|1 SUNDAE 兑换 EGP
￡E.0.405744651
|1 SUNDAE 兑换 BRL
R$0.046343232
|1 SUNDAE 兑换 CAD
C$0.011424894
|1 SUNDAE 兑换 BDT
৳0.973931985
|1 SUNDAE 兑换 NGN
₦12.0444129
|1 SUNDAE 兑换 UAH
₴0.335425233
|1 SUNDAE 兑换 VES
Bs0.482742
|1 SUNDAE 兑换 PKR
Rs2.244830757
|1 SUNDAE 兑换 KZT
₸4.057285596
|1 SUNDAE 兑换 THB
฿0.27435837
|1 SUNDAE 兑换 TWD
NT$0.264059874
|1 SUNDAE 兑换 CHF
Fr0.007321587
|1 SUNDAE 兑换 HKD
HK$0.062676003
|1 SUNDAE 兑换 MAD
.د.م0.080778828